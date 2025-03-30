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反罷免投不同意！　朱立倫：力挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場，朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫出席還錢於民政策說明會台北市中山、松山場。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（30日）現身國民黨北市黨部舉辦的「還錢於民」政策宣講，替藍委徐巧芯、王鴻薇反罷免。朱立倫致詞時痛批，民進黨民主之恥、騙無可騙，現在罷免才二階就開始抹紅國民黨。籲大家力挺徐巧芯、王鴻薇，在北市就是支持蔣萬安、韓國瑜繼續帶領立法院。

朱立倫今日出席還錢於民台北場政策說明會，包括台北市長蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹、多位國民黨議員出席力挺身陷罷免案的立委王鴻薇、徐巧芯。

朱立倫開場時感動表示，在這麼冷的天氣，有這麼多台北市民願意站出來「挺鴻薇、挺巧芯、挺萬安」，所以大家要站出來投票，反對大罷免、投下不同意票，就是力挺王鴻薇、徐巧芯、力挺所有國民黨委員，在台北市就是支持蔣萬安。

朱立倫強調，質疑全世界任何一個民主國家，絕對找不到像民進黨發動大罷免，用這樣手段對付在野黨，這是「民主之恥」；第二點，民進黨指控王鴻薇、徐巧芯、國民黨委員通過財劃法、嚴格監督預算，不過因通過財劃法，每年台北市可以多爭取到461億元，其實徐巧芯、王鴻薇是台北市的大功臣，蔣萬安就可以拿這些錢好好建設台北。他說，所以真正要罷免的，應該是民進黨反對財劃法、把這461億元給台北市的立委。批評民進黨完全顛倒是否，國民黨立委幫人民看緊荷包，應該要感謝國民黨的所有立委。

朱立倫提到第三點，民進黨已經騙無可騙，最大的謊言是想要抹紅國民黨的立委，朱說，先前民進黨抹紅謝國樑，說只要謝當基隆市長，就會開放基隆港變成中共軍隊登陸地方，現在大罷免潮才到第二階段，民進黨也就開始抹紅國民黨立委。

最後，朱立倫說，國民黨才是最愛台灣、最愛中華民國的政黨，國民黨捍衛中華民國、反對共產主義、也反對台獨害台灣，是為了捍衛中華民國、保護台灣，「現在民進黨抹紅國民黨，抹紅王鴻薇、徐巧芯已經是他們最後的一招，所以大家要站出來投票，反對大罷免、投下不同意票。」

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