「比中指」助燃罷免仇恨值　徐巧芯：我是在替韓國瑜討公道

▲徐巧芯出席還錢於民政策說明會台北市中山、松山場。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入第二階段，國民黨北市黨部今（30日）在松山區辦「還錢於民政策說明會」，國民黨立委徐巧芯致詞時表示，「有人說我比中指，但我要問，如果你們家人被欺負了，你們會不會替他們討公道？如果你們家人被傷害了，你們會不會替他討公道？如果你們家被人破窗而入，把大家長（指立法院長韓國瑜）鎖在門外，你們會不會替他們討公道？如果家被別人破窗而入，要不要討公道？」國民黨絕對不能再被民進黨欺負。

徐巧芯直呼，綠營搞大惡罷若贏，院長就會變成民進黨團總召柯建銘，「大家想要柯建銘便立法院長嗎？很多人都說我跟王鴻薇仇恨值很高，都是民進黨對我有仇恨、想要對我們除之而後快，我手都被柯建銘的枴杖射傷，國民黨人根本沒有！民進黨背叛中華民國，讓台灣離戒嚴越來越近，但誰想要戰爭？誰想要變成烏克蘭？我們只想要安身立命的家。」

徐巧芯續指，先前綠委批評她穿睡衣進國會，「許宇甄就坐在我隔壁，她可以為我作證，我一直都穿這件衣服。我們從早上8點開始審預算，一路審到隔天凌晨6點，一路22個小時，我從頭到尾沒打瞌睡。但深夜三點真的很冷，我只好把厚衣服拿出來穿，這並沒有違背國會精神。」不像民進黨審預算時，都在睡覺，國民黨沒人睡著！

最後，徐巧芯強調，「我會努力變成更好的人，我不是傳統的國民黨人，我的骨子裡有血氣跟叛逆，有人不喜歡我我知道，但我們都愛中華民國，永遠對中華民國忠誠！」

