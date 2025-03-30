直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上

▲民進黨新北宣講活動現場。（圖／記者皮心瑀攝）



記者陶本和、皮心瑀／新北報導

民進黨中央黨部在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講會，即便天氣寒冷又飄著小雨，仍吸引數千民眾穿著黨部準備的雨衣進場。不過，在進場階段，有幾位民代助理發現，中央主責的2000名員額，本來被安排在面對舞台的左前方，但人數寥寥無幾；經向其他議員助理查證，地方上的社團領袖這幾天並未收到來自中央的動員通知，因此在現場座位的安排上，只好把原本在舞台左後方，動員來自新莊、土樹三鶯的民眾往前補滿空位。

據了解，民進黨中央黨部日前召開會議，依與板橋的地緣位置，分配各黨公職的動員責任額。換言之，面對舞台的左前方，是由中央黨部主責動員2000人；面對舞台的右前方，則是由板橋區、中永和的立委、議員，包括張宏陸、戴瑋姍、石一佑、山田摩衣、黃淑君、張維倩、張嘉玲、許昭興等人負責。

至於面對舞台的左後方，則是由新莊、土城、三峽、鶯歌等區的立委、議員主責，吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、翁震州、林秉宥、彭一書、卓冠廷、林銘仁等人負責；面對舞台的右後方，則是三重、蘆洲等其他區域民代，包括林淑芬、李宇翔、顏蔚慈、彭佳芸、陳乃瑜、張錦豪等人主責。

▼民進黨新北宣講活動，從進場的狀況，可以注意到中央與民代責任額的動員狀況。（圖／記者皮心瑀攝）



因此，從活動開始前的進場狀況，可以觀察到黨中央、各選區的動員力道與狀況。根據現場的觀察，面對舞台的左前方，進場時人數寥寥無幾，經向其他議員助理查證，他表示，幾個立委和議員的動員責任額都有「催」出來，座位至少都坐到八成滿，但確實中央黨部負責的2000名員額，是靠現場工作人員將自發來的民眾引導到中央黨部責任區去就座。

另一位議員助理表示，過去這種大場造勢，中央黨部都會聯繫各種大社團來幫忙動員人，因此叫個2500人打底沒有問題；另一位立委助理則表示，昨天晚上跑攤時就有先詢問許多地方上的社團領袖，有沒有收到中央黨部的動員通知，但社團領袖均回答，「沒有！」。

該位助理說，為了讓畫面好看一點，現場已經做了應變措施，把面對舞台左後方的民眾，這些民眾是由吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、翁震州、林秉宥、彭一書、卓冠廷、林銘仁等人主責動員的，往前移到靠近舞台，應該可以把場面稍晚就可以撐起來。

▼民進黨新北宣講活動，從進場的狀況，可以注意到中央與民代責任額的動員狀況。（圖／記者皮心瑀攝）



一位不願具名的新北市議員表示，當初與中央黨部開會時就已提醒不需要選擇這麼大的場地，但最後還是選了大場地，「在這種清明連假的前一週，以為做幾張圖卡人就會來？」而且一週前就知道今天有寒流，下雨機率90%，也沒有做任何雨天備案，或許從這次的經驗，後續在辦理相關活動時，可以改進一下。

另一位立委助理表示，同一時段在板橋重慶公園，還有一場由罷團自己主辦的「罷免葉元之，公民肥皂箱」宣講活動，不但有幾個名嘴，還有現在年輕人喜歡的「阿美」要宣講、唱歌，最少分了上千人到那邊，可見與罷團的溝通協調能力也頗有問題。

▼民進黨新北宣講活動，從進場的狀況，可以注意到中央與民代責任額的動員狀況。（圖／記者皮心瑀攝）

