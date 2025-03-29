大罷免遍地開花　民進黨台南市黨部擺攤挺公民

▲民進黨台南市黨部說，繼3月23日大灣武龍宮宣講大爆場後，罷免連署宣傳已逐步在台南各地發起，市黨部挺公民在五地設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市黨部說，繼3月23日大灣武龍宮宣講大爆場後，罷免連署宣傳已逐步在台南各地發起，市黨部挺公民，行動民主連署站29日在新營福園孝思堂、南區富貴南山紀念中心，中西區淺草多功能中心、伊木手工捲餅騎樓、北區花園夜市，計五地設攤。

民進黨台南市黨部主委郭國文說明，29日從早上到現在，罷免連署逐步升溫，除了在新營、南區，我們設攤提供給慎終追遠、提前返鄉掃墓的朋友連署支援外，中午在國華街，假日有許多全國各地的朋友來到臺南，就會有更多的人來此參與罷免連署。到了晚上，我們還會在花園夜市拚宣傳，收集連署書！

29日中午在國華街淺草多功能中心，黃肇輝議員、李啟維議員、陳建國里長、沈廉哲里長、海安商圈黃舜屏理事長都來到現場宣傳，還有許多設籍在其他縣市的好朋友，一起來散步逛街，享受南台灣午後陽光，更把握機會現場撰寫連署書。

郭國文表示，感謝所有臺南的公民團體，也感謝所有黨公職與黨部同仁，這一次，我們要在自己的家鄉，宣揚全國大罷免，非常具有意義！已經有不少人在網路社群臉書與脆（Threads）宣傳市黨部罷免連署！民進黨臺南市黨部不會讓公民團體孤單！黨公職轉型民主連署站，要做罷免二階連署的堅強後盾！

郭國文強調，這是我們第一次聯合公民團體與黨公職，進行系統性擺攤連署作業，不到一個月前空戰氛圍，到今天進入陸戰巷戰階段，民主傳承的精神，在臺南會再次深化，面對台灣民主總決戰，我們在立法院要持續對抗藍白違法公投，更需要公民積極加入二階段連署，改變國會結構，向藍白把持國會惡鬥Say NO ! 台灣的事，就是我們大家的事！接下來，我們還要持續站逗陣、戰同線！大罷免，大成功！