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劉世芳批在野砍租屋補貼　「藍白不顧人民我們不必顧他的立委席位」

▲▼內政部長劉世芳。（圖／翻攝民進黨直播）

▲內政部長劉世芳。（圖／翻攝民進黨直播）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）「人民是頭家」政策宣講會在高雄舉辦，據統計，現場湧入超過6千位民眾。內政部長劉世芳致詞時直言，台北的立法委員看不起我們，說潛艦要浮起來、要沉下去，提案把預算砍一半以上，這種立委有在顧台灣嗎？租屋補貼有七成以上滿意度，在野黨依然砍一半以上，對不起台灣的未來，「既然他們不顧我們的子孫、家人，那我們也不需要顧他的立委席位，絕對要罷免。」

民進黨今政策宣講會在高雄舉辦，包含行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、政委陳時中、內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、立委邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、黃捷、李柏毅等，以及秘書長林右昌都出席。

劉世芳表示，部會閣員在立法院被糟蹋，台灣人民的納稅錢每一分都用在台灣人民身上，藍白結合後，把總預算砍得零零落落，自己一定要幫國防部講一些話，我選立委時政見就是潛艦國造，感謝高雄鄉親、台船員工讓海鯤號出現，這是台灣人的驕傲。

賴清德、蔡英文提到，國防需要8艘潛水艦，劉世芳指出，但在立法院，台北的立法委員看不起我們，說潛艦要浮起來、要沉下去，提案把預算砍一半以上，這種立委有在顧台灣嗎？有顧國安嗎？要不要罷免！如果還沒有連署，台北、新北、花蓮、桃園、台中的鄉親，馬上打電話，顧台灣，一定要簽連署。

劉世芳直言，租屋補貼有七成以上滿意度，在野黨依然砍一半以上，對不起台灣的未來，既然他們不顧我們的子孫、家人，那我們也不需要顧他的立委席位，絕對要罷免。國民黨團總召傅崐萁在立法院表決、協商前，就偷偷跑去香港報告，這種動作就是在糟蹋台灣人。

劉世芳指出，高雄人在台灣走路有風，是因為我們曾經選出一個高雄市長，當選六個月就要選總統、跑去香港、澳門，高雄人用自己的力量把他罷免掉，所有台北、新北、花蓮、桃園、台中的鄉親，請你們跟高雄人合作、跟台灣人合作，一定要支持罷免。

劉世芳表示，財劃法中，六個直轄市高雄、台南分最少，10幾席立委為何輸人？因為有民眾黨，國民黨怎麼砍他們就跟著砍，怎麼凍結他們就跟著凍，民眾黨就是100%的另一種國民黨，票還要投給他們嗎？吃台灣米當中國鬼，這種政黨台灣不需要。

劉世芳也指出，台灣是有法律的地方，跑來這裡說要武力統一台灣，共機飛來飛去，這樣的國家當然是境外敵對勢力，台灣人不是吃素的，有自己的志氣、有自己的國家制度，一定要立足亞洲。拜託大家打電話，百工百業，都要顧未來，一定要連署，不要讓立法院繼續糟蹋台灣人，未來30天，展現台灣人的驕傲。

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