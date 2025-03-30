緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

▲緬甸強震災情慘重，目前已知至少1644人不幸罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

緬甸於台灣時間28日下午14時20分發生規模8.2恐怖強震，地震發生當下，鄰國中國、泰國也感受到強烈震感，緬甸死亡人數恐破萬人。台大地質系副教授王昱提到，緬甸強震後餘震較少讓不少專家擔憂，提醒附近很可能會再誘發一樣大的地震，提醒國人務必小心。

台大地質系副教授王昱29日接受公視《我們的島－專家怎麼說》專訪，談到後續緬甸還會不會有較大地震？王昱表示，這次地震特別的地方在於「全球地震網沒有收到太多餘震資料」，不確定原因到底是什麼，認為其中一個原因可能是主要斷層面上的應力都已經被釋放出來了，但即便如此週邊應該還是要有一些餘震。

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王昱直言，餘震缺少的情況讓專家們比較緊張，「代表其他地方還處於深度閉鎖的狀態，有可能接下來會有一些接續的大規模地震發生」。他透露，這樣的狀況在實皆斷層過去100年裡，有看到過不只一次發生。

例如1930年5月跟1930年12月的地震，就是在7個月內在鄰近的區段內，發生兩個規模相似的破裂；另外一個例子是1946年在曼德勒北邊，實皆斷層也發生兩起規模很大的地震，規模到7.6及7.7，這兩起地震時間非常接近，只相隔幾分鐘左右，因此目前擔心實皆斷層地震空缺區邊緣，還會發生其他規模較大的地震。

王昱提到，以緬甸這次地震來看，「實皆斷層」本身是一條非常筆直的走滑斷層，接下來它附近、鄰近這次破裂區段，的確有機會被觸發再發生下一個規模7的地震，王昱直言「這個可能性是存在的」。

至於是否會觸發其他地區地震，他表示比較不會，提到在儀器觀測史上，觸發一個幾百、幾千公里遠地區大地震的現象，是很少有這樣的記錄的，因此王昱表示，「我們不用太擔心它對於台灣島上的斷層會產生影響，就算它產生影響也是相對來說非常小的」。

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