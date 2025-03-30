　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震。（圖／達志／美聯社）

▲緬甸強震災情慘重，目前已知至少1644人不幸罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

緬甸於台灣時間28日下午14時20分發生規模8.2恐怖強震，地震發生當下，鄰國中國、泰國也感受到強烈震感，緬甸死亡人數恐破萬人。台大地質系副教授王昱提到，緬甸強震後餘震較少讓不少專家擔憂，提醒附近很可能會再誘發一樣大的地震，提醒國人務必小心。

台大地質系副教授王昱29日接受公視《我們的島－專家怎麼說》專訪，談到後續緬甸還會不會有較大地震？王昱表示，這次地震特別的地方在於「全球地震網沒有收到太多餘震資料」，不確定原因到底是什麼，認為其中一個原因可能是主要斷層面上的應力都已經被釋放出來了，但即便如此週邊應該還是要有一些餘震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王昱直言，餘震缺少的情況讓專家們比較緊張，「代表其他地方還處於深度閉鎖的狀態，有可能接下來會有一些接續的大規模地震發生」。他透露，這樣的狀況在實皆斷層過去100年裡，有看到過不只一次發生。

例如1930年5月跟1930年12月的地震，就是在7個月內在鄰近的區段內，發生兩個規模相似的破裂；另外一個例子是1946年在曼德勒北邊，實皆斷層也發生兩起規模很大的地震，規模到7.6及7.7，這兩起地震時間非常接近，只相隔幾分鐘左右，因此目前擔心實皆斷層地震空缺區邊緣，還會發生其他規模較大的地震。

王昱提到，以緬甸這次地震來看，「實皆斷層」本身是一條非常筆直的走滑斷層，接下來它附近、鄰近這次破裂區段，的確有機會被觸發再發生下一個規模7的地震，王昱直言「這個可能性是存在的」。

至於是否會觸發其他地區地震，他表示比較不會，提到在儀器觀測史上，觸發一個幾百、幾千公里遠地區大地震的現象，是很少有這樣的記錄的，因此王昱表示，「我們不用太擔心它對於台灣島上的斷層會產生影響，就算它產生影響也是相對來說非常小的」。

延伸閱讀
「割半個肝救妻」她10個月後病逝　癡情尪擺攤還96萬手術費…近況曝光
19歲梧桐妹秀激薄小可愛！她手一伸全被看光　25萬名網友都瘋狂
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄旅社女客入住多日未出門　房務員查看驚見已死亡
曼谷30層大樓「爆炸式」倒塌！　專家分析2問題：不正常
羅志祥母罹阿茲海默症　醫推1飲食法「大腦可年輕7.5歲」
大宇賣祖產「最後公告」惹火老玩家　怒噴：買正版全是傻子
高樓建築瞬間震垮！　最新驚悚畫面曝光
蕭敬騰唱了「周杰倫都不唱的歌」：弟弟幫他唱
徐巧芯送玫瑰花、愛的抱抱　大和解秦慧珠
盤點史上5大強震！　規模9.1地震「掀51公尺巨浪」釀30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

好市多紅龍雞塊氣炸後「還是軟軟的」　大票有感：改配方了？

北台灣濕冷到周三　3500公尺高山有機會降雪

大肯定Tiny「日本出道作」！影評人：看見稱霸日本慾林的未來

台積電「徵線上操作員」真相曝光！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

好市多紅龍雞塊氣炸後「還是軟軟的」　大票有感：改配方了？

北台灣濕冷到周三　3500公尺高山有機會降雪

大肯定Tiny「日本出道作」！影評人：看見稱霸日本慾林的未來

台積電「徵線上操作員」真相曝光！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

快訊／高雄旅社女客入住多日未出門　房務員查看驚見已死亡

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

反罷免投不同意！　朱立倫：力挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

輝達GPU升級周期減半縮至1年　爆料客點科技5巨頭遇雙重打擊

3跡象代表另一半開始「膩了」　無緣無故消失證明早該放手

蕭敬騰開唱「焦慮3個月」最怕1事　不讓老婆Summer知道...原因超甜蜜

茄子蛋阿斌首部台劇角色悲情！　超狂卡司「白色恐怖影集」要播了

劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

抓西語老師失策　老虎教頭堅持「敬遠大谷」不給打

孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

生活熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

「日本出道作」上架就外流！台AV女優高EQ笑了

伸手碰趙娟週後背！黑人PO文「我這樣算上道吧」

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

好市多要「掃卡」入場！4月新制懶人包　日本機場啟動自助通關機

陸配恩綺喊：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

更多熱門

相關新聞

男友拒繳罰單！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

男友拒繳罰單！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

一名女網友抱怨，男友收入不穩定，欠了許多罰單錢，上班也常常遲到，甚至預借很多錢，但平時仍喜歡吃好吃的、看電影等，讓她壓力很大，原因是自己也為了男友借了蠻多錢，「男友的優點是溫柔，還在思考要怎麼講，才能讓男友收到我也快撐不下去了。」

月付57.5萬給前妻　7年後才知小孩是別人的

月付57.5萬給前妻　7年後才知小孩是別人的

飛機起降「空服員坐雙手上」！她曝關鍵保命作用

飛機起降「空服員坐雙手上」！她曝關鍵保命作用

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

女童玩耍被輾斃！26歲陸男要告特斯拉

女童玩耍被輾斃！26歲陸男要告特斯拉

關鍵字：

我們的島－專家怎麼說王昱周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

男星父親被轎車撞死！

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面