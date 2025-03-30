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台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

知名網紅球評「台南Josh」。（圖／翻攝自IG／tainanjosh）

▲「台南Josh」去大巨蛋看開幕戰，發生私人物品遭陌生人翻拿的狀況。（圖／翻攝自IG／tainanjosh）

圖文／CTWANT

知名網紅球評「台南Josh」過去因為支持的隊伍總是輸球，以神秘的「反指標力量」打開知名度。昨（29）日晚間中華職棒36年開幕戰在台北大巨蛋舉辦，現場湧入4萬人朝聖象獅大戰，不過，台南Josh卻透露，有奇怪民眾當面翻他的私人物品，讓他嚴厲表示，請不要擅自翻他的東西。

台南Josh在Threads提到，在台北大巨蛋看完比賽，跟大家拍照的時候遇到怪事，「今天大家都很有秩序地排隊拍照，突然一男一女不管排隊的人直接靠到我旁邊，男的一直說『嘿嘿我要把你東西拿走囉』，女的直接翻我袋子把裡面的娃娃拿出來看。」

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詭異又奇怪的舉動，難怪讓Josh忍不住發文呼籲：「我可能會把私人物品放在腳邊，那個…請不要擅自去翻我的東西。」文中也透露些許無奈的語氣。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「國師的每樣東西都是國家級的法器，未經法師本人同意請勿觸碰，請Josh用力祝福亂碰的人」、「滿扯的，看球就算了還想帶詛咒回家」、「到底是誰給你們的勇氣亂動國師的東西，安心上路」。

另外也有人說，「今天請國師簽名，我的筆也被順著走了！嚴厲譴責這種不尊重個人隱私的行為，也辛苦國師了，未來如果還有機會合照，我會請身邊朋友一起幫你注意。」

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關鍵字：

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