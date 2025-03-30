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飛機起降「空服員手都壓在大腿下」！她曝關鍵保命作用：減緩衝擊

機組人員在飛機起降時坐在手上，目的是減少撞擊時的受傷風險。（圖／翻攝自 Tiktok）

▲廉航空姐分享小知識，指機組人員在飛機起降時往往將手放在屁股上，目的是減少撞擊時的受傷風險。（圖／翻攝自 Tiktok）

圖文／CTWANT

搭乘飛機時，有注意到這些小細節嗎？相信大多數乘客可能都不知道，機組人員在飛機起降時經常做出特殊姿勢，包括屁股坐在手上，據了解，這是為了減緩撞擊時的衝擊風險，「透過這個姿勢限制身體的活動，降低面臨撞擊時受傷的可能性」。

根據《紐約郵報》報導，來自菲律賓廉航「宿霧太平洋航空」（Cebu Pacific）的空姐漢妮（Henny Lim）經常在社群短影音平台TikTok分享小知識，她透露其實飛機在起降時，空服員在內等機組人員經常在繫好安全帶後做出特殊姿勢，包括身體坐直雙手插腰，並以拇指摺疊、掌心向上的方式將雙手放在屁股與大腿的下方，至於雙腳則平放在地板上。

漢妮透露「雙手坐姿」稱作「支撐姿勢」。（圖／翻攝自 Tiktok）

▲漢妮透露「雙手坐姿」稱作「支撐姿勢」。（圖／翻攝自 Tiktok）

漢妮解釋，其實這一個姿勢被稱為「支撐姿勢」（bracing position），目的是防止撞擊帶來的身體損傷，「這樣做的目的在於保持身體僵硬，因為如果面臨緊急狀況等意外發生，身體所承受到的傷害就會減少，透過限制身體的活動，降低面臨撞擊時受傷的可能性」。

漢妮表示，空服員還會進行「無聲檢查」（the silent review），為應對緊急狀況做好準備，包括了解緊急設備位置、艙門操作、注意機長指令以及留意飛機外部的狀況等，影片曝光後讓網友大讚「好棒的資訊」。

此外，《太陽報》引述曾擔任6年機組員的網紅CourtAcree說法，「支撐姿勢」有助於機組員為發生亂流時或緊急情況做好準備，並能專注於確保每位乘客的安全，「這一切都是為了確保能隨時準備協助乘客，並避免在飛行的關鍵時刻出現不必要的移動」。不過Court Acree也指出，並非所有的「支撐姿勢」都要求機組人員做到，實際上仍取決於航空公司的所在地、飛機的類型以及座椅的類型。


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