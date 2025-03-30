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男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

女網友抱怨，男友收入不穩定，但平時仍喜歡吃好吃的、看電影等，讓她壓力很大。（示意圖／于魯光攝）

▲女網友抱怨，男友欠一堆罰單且收入不穩定，但平時仍喜歡吃好吃的、看電影等，讓她壓力很大。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名女網友抱怨，男友收入不穩定，欠了許多罰單錢，上班也常常遲到，甚至預借很多錢，但平時仍喜歡吃好吃的、看電影等，讓她壓力很大，原因是自己也為了男友借了蠻多錢，「男友的優點是溫柔，還在思考要怎麼講，才能讓男友收到我也快撐不下去了。」

原PO在《爆怨公社》表示，最近跟朋友討論男朋友議題，結果朋友聽完後居然驚呼「這種人你還能交往」；她提到，和男友交往已2年，男友是清寒家庭，但只需要養自己，雖有工作，不過不穩定，且罰單、車行錢都沒有繳，叫對方搭交通工具，卻說開車方便。

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原PO說，「他連吃飯都成問題，而我單親，家裡都靠我吃飯，還有房租跟養家問題，我很省，條件不是太好，工作也有限，而且更要存錢，其實我一直在思考，是不是他的金錢觀念太差？沒錢還要吃好吃的拉麵、看電影，我還為了他去借錢，已經在他身上砸了快10萬。」

她嘆，男友的優點是溫柔、大孩子的單純，但簡單來說就是笨，只想到自己舒適，她現在還在思考要怎麼講，才能讓男友知道她的狀況真的撐不下去。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「沒本事又想吃香喝辣，妳遲早會被拖垮」、「這是天生不見棺材不掉淚的性格，再好好找個能依靠的人相伴」、「這早就要放生了」、「這種人還不放生，是妳有問題，別期待他會因為妳而改變，清醒吧」、「如果是單方面的付出，應該想想是不是值得的吧」。

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