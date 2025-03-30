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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「撕芯裂費」難解？費鴻泰缺席挺徐巧芯宣講　藍主委：沒有邀他

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場-黃呂錦茹。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，國民黨立委徐巧芯被綠營視為頭號鎖定對象，國民黨部今（30日）舉辦「還錢於民政策說明會」宣講反罷免，活動包括黨主席朱立倫、市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元等出席，卻不見前立委費鴻泰現身力挺，遭質疑「費芯大戰」心結難解。北市黨部主委黃呂錦茹受訪時則說，今天本來就沒有找費鴻泰來，「反正他（費）該出來時候，就會出來了啦！」

徐巧芯身陷大罷免，最新一分民調，支持罷免徐巧芯為48.8％，不支持為45.8％，支持罷免高於不支持，國民黨北市黨部今日特別舉辦政策說明會，反制大罷免。儘管秦慧珠、徐巧芯同台時以愛的抱抱化解先前「走火入魔說」，但徐巧芯先前立委初選時，曾被認為與前立委費鴻泰埋下心結，今天反制罷免活動也依然不見費鴻泰現身力挺。

黃呂錦茹受訪緩頰，今天參加的對象是松山區第一季的壽星，黨部慶生會因為大罷免，所以也廣邀里長及地方組織幹部出席力挺。黃呂強調，今天沒有找費鴻泰，大家都是自動自發來的，都是基層朋友，她再三強調沒有特別找哪一位、哪一位。

被問到接下來會不會費鴻泰來幫徐巧芯站台？黃呂錦茹說，費鴻泰是非常明理的人，至今都沒有口出惡言，甚至徐巧芯選舉的時候，費鴻泰的組織都有出來動員幫忙徐巧芯，國民黨是團結的國民黨，不允許初選發生的嫌隙被用來分化破壞。她並強調「他(費)該出來的時候，就會出來」。

秦慧珠也幫兩人心結未解說話，秦說，費委員其實淡出地方很久了，費現在在一家上市公司當董事長，有非常好的工作，也非常忙碌，他在地方跑行程已經非常少，並不是說這個活動他不參加，而是很多地方活動他都很少出現，應該是非常忙碌，在他的企業打拚。

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