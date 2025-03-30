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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭酸當立委走火入魔！　徐巧芯獻秦慧珠玫瑰花、愛的抱抱求和解

▲徐巧芯擁抱秦慧珠。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯擁抱秦慧珠。（圖／國民黨直播）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」，引發討論。國民黨今（30日）上午舉辦「還錢於民台北政策說明會」，這也是風波發生後秦慧珠與徐巧芯兩人首度同台。徐巧芯在台上不僅高歌「看得最遠的地方」，更送上玫瑰花、主動擁抱秦慧珠，在眾多黨員面前上演「大和解」。

秦慧珠日前在政論節目的廣告時間脫口說出，徐巧芯進到立法院不是比中指，就是穿睡衣，覺得她慢慢就走火入魔，相關言論引發爭議。秦慧珠則在臉書發出千字文澄清，「因為一段直白的言論，在電視上被放大傳播，引發一些風波」，自己只是期許國民黨的政治人物應以穩健、負責任的態度面對公共議題。徐巧芯回應，秦慧珠說話一向比較直接、直白，每個人的問政風格本來就不同，「我們的關係非常平和，並沒有大家所說的不合。」

國民黨今日上午舉辦「還錢於民台北政策說明會」，這是風波發生後秦慧珠與徐巧芯首度同台。兩人在宣講造勢舞台時，起初互動不多，秦慧珠致詞時也僅稱，這是里民每年都會舉辦的慶生活動，並沒有特別提到徐巧芯。直到徐巧芯當場獻唱歌手張韶涵歌曲〈看得最遠的地方〉，拿出玫瑰花一一送給台上的助講嘉賓，還特別走到秦慧珠面前送花，兩人才破冰相擁與合照。對於媒體頻頻報導秦慧珠言論，主持人柳采葳更在台上強調，「國民黨絕對不會因為民進黨的一句話就分裂。」

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場秦慧珠，徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐巧芯送秦慧珠玫瑰花。（圖／記者周宸亘攝）

秦慧珠受訪時表示，當時自己是在節目廣告時間講出那番話，並不知道有錄音播出，只是隨性閒聊。這部分已經有對外說明，也與徐巧芯有過良好溝通。她強調，國民黨是一榮俱榮、一損俱損，休戚相關、榮辱與共，「我們必須團結面對大罷免，每個人的意見表達出來後，徐巧芯也聽到大家的聲音，她也會改進，這是最好的結局。」

至於是否有私下電話溝通？秦慧珠指出，3月26日節目播出後，徐巧芯當天下午就傳訊息給她，但她沒看到；到了3月27日下午，徐巧芯再次傳訊息給她，稱自己不介意，也知道秦慧珠是被帶風向才會說出這樣的話。秦慧珠說，直到節目播出後的第二天下午5時才看到訊息，隨即回覆徐巧芯，說明那只是閒聊時隨口說出的話，雙方也進行了簡短的溝通，事情就此翻篇，「國民黨是個大家庭，必須共同團結面對大罷免，我當時並不知道相關內容會被播出，短影音也是後來才知情。」

徐巧芯受訪則說，希望傳播團結與愛，國民黨不可能被別人見縫插針，這陣子有很多人刻意放大言論，「我都跟秦姐說我不介意，因為每個人都有每個人不同的問政風格，這能讓國民黨更多采多姿，我們愛護中華民國的心是一樣的，會一直站在一起。」秦慧珠也說，收到花很開心，很謝謝徐巧芯的心意與溫暖。
 

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