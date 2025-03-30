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緬甸地震　曼谷留學生絕望爬30層樓「給家人留遺言」

▲▼緬甸,地震,強震,泰國,曼谷。（圖／路透）

▲緬甸強震，曼谷大樓倒塌。（圖／路透）

文／香港01

緬甸中部28日發生強震，震源深度30公里，並波及周邊國家，有身處泰國曼谷的中國留學生向陸媒講述了自己的逃生經歷，期間他絕望爬了30層樓，甚至給家中留遺言。

留學生張同學在接受《澎湃新聞》採訪時，回憶起自己在地震期間的逃生經歷，描述了他在逃生過程中的絕望與無助。他表示，地震發生時，他正在大樓的第30層，建築晃動幅度很大，讓他感到恐慌。迅速意識到情況的嚴重性的他決定立即下樓逃生，拖鞋都來不及穿便光著腳跟大家一起跑。

▲▼泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

他只能選擇步行下樓，面對漫長的樓梯，他感到深深的絕望，「樓道裏面非常多人，有男有女。有些人腿軟了，就是爬不動了，還有一些人就坐在那哭」。在艱難的逃生過程中，張同學一度想要給家人留遺言，表達自己對他們的思念與不舍，「到24層的時候就心想怎麼還沒到，然後我說趕緊給家人打電話，就可能交代最終的遺言」。

幸好，在排除萬難後，張同學總算成功逃出來，「衝到下面（1樓）的時候，就感覺腿已經軟了」。

▲▼ 緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

中國地震台網測定，緬甸中部昨日發生7.9大地震，震源深度30公里，仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，緬甸6個地區進入緊急狀態，大量建築及至少2條橋倒塌。而泰國亦全國有震感，曼谷市長指，曼谷許多高層建築受損，檢查工作正在進行中。中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

在曼谷，有興建中的大樓倒塌，路透社引述曼谷副市長Tavida Kamolvej指，曼谷有至少9人死亡，其中8人因一棟建築倒塌身亡，第九人則在另一個地方遇難。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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