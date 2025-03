緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

▲民族團結政府與人民防衛軍,動用大象協助救災。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震,根據最新消息,死亡人數已經達到1700人,搜救行動仍在進行中,甚至連「大象」也被動員救災。

《央視》引述緬甸國家管理局發布數據報導,截至當地時間30日午間,全國因為28日強震死亡的人數,已經達到1700人,另有3400多人受傷,300多人失蹤。

另一方面,在政變後成立、支持翁山蘇姬的「民族團結政府」(NUG)也與人民防衛軍(PDF)及各地居民合作,在震央實皆省(Sagaing)展開救援工作。由於當地道路嚴重毀損,或者因為危險而被封鎖,他們正在使用「大象」清理與修復道路,同時協助救援工作。

此外,他們也於29日宣布,暫時停止軍事進攻,並為災民提供緊急人道主義援助,預計為期2周。

In Sagaing Region, due to earthquake damage, roads have been blocked and destroyed. The NUG, along with PDF, People Defence Teams, and security forces are clearing and repairing the roads with elephants, also assisting in the efforts.#MyanmarEarthquake #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/vLiavjM4z1