緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

▲民族團結政府與人民防衛軍，動用大象協助救災。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，根據最新消息，死亡人數已經達到1700人，搜救行動仍在進行中，甚至連「大象」也被動員救災。

《央視》引述緬甸國家管理局發布數據報導，截至當地時間30日午間，全國因為28日強震死亡的人數，已經達到1700人，另有3400多人受傷，300多人失蹤。

另一方面，在政變後成立、支持翁山蘇姬的「民族團結政府」（NUG）也與人民防衛軍（PDF）及各地居民合作，在震央實皆省（Sagaing）展開救援工作。由於當地道路嚴重毀損，或者因為危險而被封鎖，他們正在使用「大象」清理與修復道路，同時協助救援工作。

此外，他們也於29日宣布，暫時停止軍事進攻，並為災民提供緊急人道主義援助，預計為期2周。