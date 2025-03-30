緬甸災民露宿街頭「蚊子狂叮」　救援人員憂登革熱爆發

▲緬甸大量房屋受損、倒塌，災民無家可歸，露宿街頭。（圖／路透）



文／香港01

3月28日14時20分，緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。中國公羊救援隊緊急派出16名USAR（城市搜索與救援）隊員組成的偵搜力量，攜帶地震搜救裝備，從杭州緊急趕赴泰國曼谷和緬甸震中區域，開展人員搜救工作。不過有救援人員指出，當地蚊子特別多，需要特別注意登革熱和黃熱病毒。據報道，緬甸曼德勒氣溫高達40℃，有地震幸存人員露宿街頭，飽受蚊蟲叮咬。

受地震影響，曼德勒市大面積房屋倒塌損毀，大量居民不得不露宿街頭。在當地做玉石生意的丁先生也和朋友一起在外過夜，並經歷多次餘震。

據其發布的影片顯示，眾人圍坐於一個僅存的路燈周圍，並用扇子驅蚊。丁先生稱，當地一直在開展救援，但倒塌的樓房實在太多，加上缺少大型機械，救援效率並不高。

另一位在緬甸的中國媽媽曉碧徹夜未眠，在家外面的地板上躺了一夜，照顧孩子睡覺。此外，多位露宿街頭的網友都表示在夜晚飽受蚊蟲折磨。

數據顯示，29日曼德勒當地氣溫25攝氏度到39攝氏度，30日的最高溫更是突破40攝氏度。救援人員何軍特別提醒，當地蚊子特別多，需要特別注意登革熱和黃熱病毒。

登革熱由登革熱病毒引起，主要經伊蚊叮咬傳播，是全球波及範圍最廣的蟲媒傳染病，在熱帶和亞熱帶地區的100多個國家流行。登革病毒屬於黃病毒科黃病毒屬，存在四種血清型，主要通過埃及伊蚊和白紋伊蚊叮咬傳播。臨床表現從無症狀到可能致命的重症登革熱不等。

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