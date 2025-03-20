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觀光工廠搬進就業中心　創新徵才模式啟發求職新體驗

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心20日舉辦一場別開生面的觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心20日舉辦一場別開生面的觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當求職不再只是面試，還能親身感受企業文化，這樣的求職體驗會帶來什麼改變？勞動部雲嘉南分署台南就業中心20日舉辦一場別開生面的觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場。

透過品牌展示、商品陳列、互動體驗等方式，更直觀地了解企業文化與職場環境，讓整場活動猶如一場職涯探索嘉年華。現場人潮湧動，熱鬧非凡！求職朋友們手持履歷，積極與企業代表交流，攤位前不時傳來熱烈的討論聲與企業活絡介紹及招攬人才。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心20日舉辦一場別開生面的觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這樣的創新方式，讓企業不只是提供職缺資訊，而是向求職朋友傳遞品牌故事與經營理念，增強彼此的理解與認同感。不少求職朋友紛紛被各家企業的創意擺設吸引，仔細端詳產品樣品，甚至透過企業準備的互動體驗，更真實地感受品牌氛圍。一位對觀光產業有興趣的年輕人興奮地表示：「看到黑橋牌文創商品才發現，原來肉品品牌也能做出這麼有趣的文創周邊，讓我對這家公司更有興趣了！」另一名希望從事餐飲業的求職朋友則說：「透過這次展區，我不只看到企業的產品，還能更深入地了解品牌調性，這對我選擇工作方向幫助很大。」

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心20日舉辦一場別開生面的觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場邀人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司、四葉國際通路整合股份有限公司、奇美食品股份有限公司及黑橋牌企業股份有限公司等4家優質廠商，提供多元職缺，包括觀光工廠導覽企劃人員、產線作業人員、儲備幹部、餐飲服務人員、行銷企劃人員、業務專員等上百職缺，加上企業透過視覺化方式呈現品牌理念與產品特色。例如黑橋牌香腸博物館帶來經典肉品與文創商品，人杰老四川餐飲集團則展示了巴蜀麻辣燙香味十足特色麻辣火鍋湯頭、麻辣鴨血、天香麻辣素豆腐、特製烏梅汁、生鮮湯頭、螺獅風味粉、酸辣粉，吸引民眾駐足了解。此外，四葉國際餐旅與奇美食品幸福工廠則透過品牌故事分享，讓求職朋友們更清楚企業發展方向與工作環境。

台南就業中心洪儷瑋主任表示這種「沉浸式求職」模式，不僅讓求職者獲得直接的職場體驗，也讓企業能夠吸引更契合品牌理念的應徵者，進一步提升人才媒合的成功率，為求職朋友創造幸福職涯。若想進一步了解徵才相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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