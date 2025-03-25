彰化女跌落大排失蹤！警消連夜搜救未果　今尋獲遺體

▲彰化福興鄉發生溺水事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮昨(24)日一名女子離家未歸，家人焦急前往派出所報案，經警方調閱監視器發現她最後出現在福興鄉藍色鐵橋旁，疑似不明原因跌落大排水溝內，經下水並出動空拍機在周邊做地毯式搜尋至深夜，仍未找到人，今天上午8點再度前往，發現女子浮在水面上，已明顯死亡，遺體交由警方待檢方進一步相驗。

▲警消出動搜尋到深夜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起憾事發生於24日下午15時26分許，消防局接到福興分駐所來電，福興藍色鐵橋附近有一名失蹤女子疑似跌落大排，需協助搜索；現場由員警實施交管，福興、鹿港及彰化縣救難協會動用船艇，從藍色鐵橋到下游攔水壩搜尋。

▲消防局出動空拍機協助救人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

搜尋到夜間9點，因夜間視線不佳，不利搜索，今天上午8點整裝下水執行搜救任務，發現有人在浮水面上，迅速將人救出但已經明顯死亡，經確認就是失蹤的女子，遺體後續交由警方，待檢方相驗進一步釐清死因。

▲警消出動搜尋到深夜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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