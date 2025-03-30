清明掃墓防火警！金門派無人機巡查　亂燒雜草釀空汙最高罰10萬

▲為防範民眾在清明節燃燒紙錢香燭造成失火，金門消防局使用無人機空中巡查 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



金門縣消防局為防範清明時期田野墓地火災發生，自3月24日起，於清明節前後，由外勤分隊於歷年火災熱點進行無人機空中巡查作業，可於空中監看大範圍田野墓地，迅速偵測火源，若發現民眾掃墓不慎遺留未熄滅的香燭金紙或其他火源，將立即通報警消人員進行緊急處置，也藉由空中巡查勤務，提高民眾對於防火科技偵測之能見度，杜絕火災事故發生。消防局也呼籲，民眾若任意燒雜草，最高可處3000元以下罰鍰，若因焚燒雜草造成空氣汙染，最高甚至可罰10萬元，不可不慎。

消防局表示，清明節前後兩週期間為民眾掃墓高峰期，亦為墓地雜草火災發生高峰期，請民眾務必留意掃墓用火方面，切記「四不一要」原則：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。並於掃墓離開前，應再三檢查火源是否熄滅，或改採環保安全措施，避免使用明火，以減少火災風險。

消防局呼籲，任意燒雜草，可能違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處3000元以下罰鍰；而焚燒雜草造成的空氣污染，得依空氣污染防制法第32條及第67條規定處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放(失)火罪而面臨刑事責任，民眾於掃墓祭祖時務必留意，千萬別因一時方便而觸法。