太平雲梯光雕夜間營運啟動　迎接百萬夜景體驗

▲ 太平雲梯服務再升級 光雕夜間營運啟動，民眾可以白天到夜晚樂遊太平山城 。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「光影交織樂動太平」太平雲梯夜間點燈啟動儀式28日於太平雲梯廣場盛大舉行，活動在交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(簡稱阿里山管理處)伍哲宏副處長、總統府張博雅資政、立法院陳冠廷委員服務處陳政吉秘書、蔡易餘委員服務處蔡易達副執行長、王育敏委員服務處何博倫主任、國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處許淑菁處長、經濟部水利署中區水資源分署李炎任主任、嘉義縣文化觀光局沈雅茹科長、嘉義縣議會莊信宗議員、陳信文議員、劉雅文議員、嘉義縣梅山鄉公所吳福仁秘書、嘉義縣梅山鄉公所陳皇評代表、陳靖雅代表、轄內各社區發展協會、村長與各公協會等貴賓的參與下，正式揭開太平雲梯夜間營運序幕。

阿里山管理處黃怡平處長表示管理處長期深耕地方，致力於推動觀光產業之發展，並以永續為核心，活絡在地觀光產業的營運能量，帶動區域經濟發展；太平雲梯四季皆有不同風情，雲霧繚繞時彷彿漫步雲端，晴空時能遠眺遼闊的雲嘉南城市景觀，黃昏時夕陽餘暉映照山巒，入夜後則沉浸在唯美的百萬夜景中，深受遊客喜愛，更獲選為觀光署「台灣觀光100亮點」；阿里山管理處此次以太平雲梯建築為基礎，搭配遠眺璀璨嘉南平原夜景之特色，設計及打造全新光雕影音體驗場域，運用5種氛圍音樂搭配光影節奏變化，為遊客帶來嶄新的視聽覺饗宴及夜間體驗，讓太平聚落的精彩活動從白天延續至夜晚。

太平雲梯營運已邁入第8年，配合太平雲梯光雕影音體驗場域揭幕，每週六夜間營運時間為18時至20時30分，並特別推出太平雲梯星光優惠套票，有結合在地人氣店家「雲朵茶坊」的下午茶組合，優惠價300元（原價340元），可享受星光票與豐富的下午茶，品味特調飲品及茶香風味甜點，在涼爽夜晚更添愜意。此外，太平社區更貼心提供融合工藝與美學的特色體驗，以陶藝花盆搭配高雅的高山蘭花，結合夜間登梯活動，推出優惠價組合800元，讓遊客在俯瞰夜景之餘，也能感受太平山城深厚的藝術氛圍與自然魅力。

從白晝到星光閃耀的夜晚，太平社區都準備了豐富且多樣的體驗活動，誠摯邀請您深入探索，盡情感受太平山城豐厚的人文底蘊與在地魅力。立即規劃您的旅程，來一場日夜皆美的太平山城探索之旅吧！預約購票請至「太平雲梯」官網（https://alishan.welcometw.com/taipingbridge），詳情請洽05-2571215或服務信箱：taipingbridge@gmail.com。