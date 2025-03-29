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5歲妹社區玩耍被輾斃！26歲陸男不服判刑上訴　還要告特斯拉

5歲妹社區玩耍被輾斃！26歲男被判10月不服上訴　還要告特斯拉

▲女童蹲在道路上玩耍時，被張男駕駛的特斯拉輾過。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸四川省成都市1名5歲女童先前在社區遭1輛特斯拉輾過，傷重不治。28日一審宣判，認定26歲張姓車主構成過失致人死亡罪，被判處有期徒刑10個月。宣判後，張男不服，當庭已表示要上訴。被告委託的辯護律師周兆成透露，下一步將對特斯拉公司提起訴訟。

綜合陸媒報導，2024年4月5日，成都市雙流區某社區內，5歲女童蹲在道路上玩耍時，被張男駕駛的特斯拉輾過身亡。當地法院審酌，張男作為社區居民之一，應當知曉事發路段為行人、非機動車、機動車混行路段，其有能力且應當預見該路段隨時有行人通行的可能，依過失致死判處有期徒刑10個月。

張男父親表示，「我們認為這是一起意外事故，事發時確實是駕駛視線盲區，我們認為民事賠償即可，而且我們已向女童家屬進行了相應賠償。」今年1月，女童家屬出具的《刑事諒解書》證實，女童家屬請求司法機關在量刑時減輕對張男的刑事處罰，希望給對方改過自新的機會。

周兆成指出，張男上車時女童尚未進入現場，其蹲守位置恰處於特斯拉A柱和引擎蓋雙重盲區，行車記錄器和預警系統都未發出警示，「如果連智能系統都無法識別風險，卻苛責處於視線盲區的駕駛員『應當預見』顯然是做不到。我們說，法律不能強人所難。張某客觀上根本不具備預見危險的可能性，不應被認定為犯罪。」

周兆成進一步說，這起悲劇背後，暴露了智能駕駛系統安全承諾與實際效能之間的巨大落差，尤其特斯拉原廠宣稱「360度全景監測」，但行車記錄器和傳感器卻均未識別到蹲在地上的女童，因此除了提起上訴，「我們認為特斯拉存在重大技術缺陷，也存在虛假宣傳。下一步我們將對特斯拉提起訴訟」。

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