四川妹出租自己「1天租金1500元」　8年假結婚20次

▲四川成都有一名95後女子出租自己，配合別人假結婚、見父母。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

行業百百種，除了出租男友、出租女友，現在還有為了應付長輩的「假結婚」。中國四川省成都市有一名「95後」女子，在短短的1年內嫁了7、8次，婚禮在不同地區舉行，收費通常是1天600～800元人民幣，如今漲到1500元人民幣。

據了解，這些婚禮分布在不同地區，有的在城裡，有的在農村，每一次婚禮現場，女子都像第一次結婚的新娘一樣。其中一次，現場宴請了300多桌賓客，整個村子的人都來了，不過流程很簡單，甚至沒有請司儀，婚禮現場有個大舞台，男方父親上台致辭幾句後，就直接開席了。然而台下賓客不知道，這是一場「假結婚」，這對新人見面只有幾天，而女子就是租來的「假新娘」。

據了解，女子的職業是扮演別人現實生活中的角色，而「女友」是最常扮演的角色。聯絡她的人，許多都是因為沒有辦法，才會委託她以「假女友」身份回家見父母、拍婚紗照、訂婚，或是辦儀式。

女子8年以來每年都在「結婚」，大概有20次，見父母的次數更是數不清，大多集中在過年或節日，又有老雇主居多。剛入行的時候，收費1天大約600～800元人民幣，現在漲到1天1500元人民幣，若遇上節日或假日，價格可能會更高，同時報價也根據不同需求做變化。

女子因為這份工作，認識不少朋友和友善的「假公婆」，有些戲碼陸續演了好幾年，雙方時常聯繫，她也會寄特產過去。她認為，在很多雇主家裡，善意的謊言比直白表達更有用，她徘徊在真假交織的生活，不得不編造一個又一個謊言。

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