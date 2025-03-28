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緬甸1日2強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

緬甸單日二次強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

▲緬甸下午二次強震後，總理敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見尋求國際援助，並宣布6地區進入緊急狀態。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

緬甸今（28日）下午2時20分發生規模7.7強震，相隔約12分鐘左右，又發生規模6.4地震，兩次地震震源深度都只有10公里。強震後多個地區傳出災情，鄰近國家也受到波及，稍早緬甸軍政府宣布6個地區進入緊急狀態，甚至罕見請求國際人道援助。

緬甸單日二次強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

▲緬甸下午接連發生強震，各地區傳出災情，曼德勒清真寺更被震毀，造成至少20人死亡，還有人受困待救。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，緬甸軍政府在緬甸單日遭遇二次強震後，迅速宣布6個地區進入緊急狀態，同時更罕見向各國尋求幫助，據外媒《法新社》報導，軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）表示，「希望國際社會盡快提供人道主義援助。」而總理敏昂萊（Min Aung Hlaing）已抵達首都奈比多，去一間救治傷者的醫院探視。

緬甸單日二次強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

▲緬甸昂潘鎮一棟酒店不敵接連二次強震，瞬間崩塌變廢墟，現場有救援隊在救人。（圖／翻攝自臉書／Moe Satt Maung）

目前緬甸官方尚未公布因強震後的傷亡人數，但軍政府過去鮮少在災害後請求國際援助，足見傷亡規模可能非常嚴重。據當地媒體CJ Platform持續更新各地災情畫面，目前得知災情包括實皆省的舊橋坍塌、昂班市有建築物倒塌、曼德勒市的南傳佛寺、僧舍與三藏學校因地震倒塌損毀，及不少高樓建築倒塌，不過實際傷亡人數尚不明。

緬甸單日二次強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

▲緬甸今（28日）下午接連二次強震，各地區傳出災情。（圖／翻攝自X）

依「美國地質調查局」（USGS）資料顯示，緬甸今（28日）下午先後發生規模7.7強震和規模6.4地震，震央位於實皆（Sagaing）南方18公里處，從地圖上可見，兩起地震震央不遠，且兩起地震震源深度同樣為10公里。

而《中國地震台網》公布數據，緬甸今（28日）下午2時20分在北緯21.85度、東經95.95度發生7.9級地震。


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