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血緣詛咒？警狂追通緝犯卻抓到他哥哥…「啊！也是通緝犯」

血緣詛咒？三峽警狂追200米逮通緝犯卻抓到他哥哥　「啊！也是通緝犯」於是帶回

▲新北市三峽警分局員警追捕通緝犯時，因為容貌相似，誤抓了對方的親哥哥。然而對方的哥哥竟然也是一名通緝犯。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日，新北市三峽警分局員警在晚間執行酒駕臨檢時，意外發現一名疑似多年前因涉妨害性自主案遭通緝的蘇姓男子，於是立刻上前攔查，嚇得對方立刻拔腿狂奔，嘴裡還狂喊：「我不是！我不是！」雙方追逐約200公尺後，警方終於將這名男子壓制，尷尬發現「真的認錯人」，眼前這名男子只是蘇男的親哥哥，因此長相十分相似。好在警方接著發現，蘇男兄長同樣因傷害、酒駕等罪遭到通緝，因此仍將他帶回偵辦，也讓員警直呼：「這下沒有白追一場！」

據了解，新北市鶯歌區一名現年46歲的蘇姓男子多年前因涉妨害性自主案遭判刑6年，發監執行時卻未報到，因此遭新北地檢署發布通緝。半個月前，警方曾在鶯歌區又發現蘇男蹤跡，但他假意配合後突然推開員警逃逸，讓警方撲了個空。

本月24日晚間，三峽警方在隆恩街一帶執行酒駕臨檢時，員警又發現疑似蘇男的蹤影，隨即上前展開追捕，沒想到該男子一見警察靠近，竟轉身就跑，嘴上還不斷大喊：「我不是！我不是！」員警則狂追200米，甚至還拿出電擊槍威嚇，最後總算將他壓制。

男子在被逮後，向員警澄清自己並非他們要找的蘇男，而是蘇男的親哥哥。警方則發現，蘇姓兄弟倆外貌確實十分神似，因此烏龍認錯。不過經查後發現，這名已經50歲的蘇男兄長同樣同樣因傷害案及酒駕遭通緝，其中酒駕部分還需入監服刑2個月，可說是「誤打誤撞」逮到人，因此最終仍將他帶回偵辦。

至於仍在逃的蘇姓男子，警方仍在全力追查其下落中。

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