緬甸強震144死、逾700傷　聯合國撥款1.6億救援金

▲緬甸強震造成死傷慘重。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

緬甸昨（28）日下午2點20分發生規模7.7地震，鄰近緬甸的泰國也傳出不少災情。緬甸軍政府宣布6個地區進入緊急狀態，甚至罕見請求國際人道援助。軍政府表示，緬甸至少有144人死亡、700多人受傷。敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍表示： 「預計死亡和受傷人數還會上升。」

根據《美聯社》報導，聯合國緊急救援協調員已為該地區的恢復工作撥款500萬美元（約1.6億台幣），聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，這項撥款金額是聯合國國際和當地工作人員收集有關受災人數、基礎設施損壞情況和人道主義需求範圍的信息時所決定的。

杜加里克在周五的新聞發布會上表示：「地震將加劇緬甸本已嚴峻的人道主義局勢，緬甸全國有近2000萬人需要援助，其中包括350多萬流離失所者。」

▲緬甸28日發生強震，各地區傳出災情。

由於緬甸內戰已持續4年，許多地區難以進入，目前不清楚軍方將提供哪些救援工作，但軍政府過去鮮少在災害後請求國際援助，足見傷亡規模可能非常嚴重。據當地媒體CJ Platform持續更新各地災情畫面，目前得知災情包括實皆省的舊橋坍塌、昂班市有建築物倒塌、曼德勒市的南傳佛寺、僧舍與三藏學校因地震倒塌損毀、道路崩裂，及不少高樓建築倒塌。

美國總統川普也表示，美國將向緬甸提供協助，並已與緬甸保持聯繫。

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊正探視傷者的情況。

▲救援隊在緬甸內比都一棟受損建築物附近尋找倖存者。

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