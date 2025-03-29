　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

還原緬8.2強震恐怖場景！木橋來回狂晃20cm　富商嚇到趴地求生

▲▼8.2強震後，曼德勒有大量建築倒塌。（圖／路透）

▲8.2強震後，曼德勒有大量建築倒塌，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，震央位於曼德勒市（Mandalay，又稱瓦城）附近，震源深度10公里，導致大量建築倒塌，遠至泰國曼谷也能感受到劇烈震動。中國40歲的玉石商人朱國林（音譯）當時正在曼德勒地區旅行，親身感受到地震的威力，表示自己與朋友當時在一座木橋上感受到橋體劇烈晃動，讓人有「滑行」的錯覺，驚恐萬分。

據CNN報導，朱國林回憶，地震發生時，他與3名友人正在曼德勒的京橋（U Bein Bridge）上休息。起初，橋面僅發生輕微震動，因此他們也不以為意，不料晃動幅度隨後迅速增強，橋體來回搖擺了約20公分，嚇得他們4人立刻趴在橋面，緊貼木橋，試圖穩住身體，過程十分驚心動魄。

▲▼8.2強震後，曼德勒有大量建築倒塌。（圖／路透）

已在曼德勒生活了3年的朱國林，居住在當地聚集了許多華人的富裕社區「新曼德勒度假城」。他表示，自己從未在當地遇到這樣的事， 「我們都嚇壞了，我當時完全無法站立，彷彿身處一艘搖晃的船上。」朱國林指出，地震發生後，當地通訊不穩定，許多建築牆體出現裂縫，甚至有人害怕餘震不敢回家。他與朋友只能在路邊車內過夜，以策安全。

儘管曼德勒部分地區受損嚴重，但朱國林觀察，當地富裕地區的建築整體狀況較好，災情主要集中在市中心與老舊建築區。他表示，雖然這次地震讓人驚恐萬分，但當地秩序仍維持穩定，街道沒有陷入混亂。朱國林最後感嘆，希望曼德勒能盡快恢復正常生活，因為這座城市人口眾多，是緬甸的重要經濟樞紐， 「這裡住著很多人，我希望一切能夠盡快恢復，讓大家重建家園，回到正常生活。」目前，當局仍在統計傷亡與災損，救援工作持續進行中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰「最高飯店」被震歪？　老闆兒發文闢謠：我爸蓋的房子超堅固
快訊／獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄
今晚起雨變大「濕冷到這天」
8.2強震忙逃命！「26桌客人」沒人回來付錢　曼谷餐廳損失近
新北車禍　329萬BMW車頭全毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

料理鼠亡！日本SUKIYA再爆「蟑螂入侵」超噁畫面曝　總公司崩潰閉店

緬甸強震！翁山蘇姬獄中狀況曝　小兒子回應了

8.2強震忙逃命！「26桌客人」沒人回來付錢　曼谷日料店損失近4萬

還原緬8.2強震恐怖場景！木橋來回狂晃20cm　富商嚇到趴地求生

泰「最高飯店」被震歪？　老闆兒發文闢謠：我爸蓋的房子超堅固

OnlyFans女星閃婚！「年斬500處男」計畫不喊卡　為夫嚴守1底線

逃跑夢碎！緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝

緬甸強震屋垮千人亡！台灣華僑聯絡家屬「電話打不通」：擔心死了

曼谷大樓被震垮！專家分析3可能原因：結構失支撐引「鬆餅式倒塌」

禮拜做一半強震！緬甸50座清真寺塌了「300人罹難」　遺體堆滿地

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

料理鼠亡！日本SUKIYA再爆「蟑螂入侵」超噁畫面曝　總公司崩潰閉店

緬甸強震！翁山蘇姬獄中狀況曝　小兒子回應了

8.2強震忙逃命！「26桌客人」沒人回來付錢　曼谷日料店損失近4萬

還原緬8.2強震恐怖場景！木橋來回狂晃20cm　富商嚇到趴地求生

泰「最高飯店」被震歪？　老闆兒發文闢謠：我爸蓋的房子超堅固

OnlyFans女星閃婚！「年斬500處男」計畫不喊卡　為夫嚴守1底線

逃跑夢碎！緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝

緬甸強震屋垮千人亡！台灣華僑聯絡家屬「電話打不通」：擔心死了

曼谷大樓被震垮！專家分析3可能原因：結構失支撐引「鬆餅式倒塌」

禮拜做一半強震！緬甸50座清真寺塌了「300人罹難」　遺體堆滿地

TPBL高層「要李雅英坐腿上」炎上　會長莊瑞雄道歉了

Toyz獄中蹭家寧！飲料店推「張家檸檬綠茶」業績漲2成　每天狂賣900杯

不滿被咬！抱起虎斑貓咪重摔2次釀亡　男飼主下場曝光

洪總率台鋼雄鷹車掃高雄大成功！主場開幕系列賽預售破2萬

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

愛犬罹癌「遭疑硬要工作賺錢」　米可白親曝真實心聲

獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄

料理鼠亡！日本SUKIYA再爆「蟑螂入侵」超噁畫面曝　總公司崩潰閉店

時代力量公布新黨徽　啟動二次創黨「堅持進步本土、做政壇烏鴉」

陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

#緬甸 7.7地震！　#雲南 高樓磚石墜落...民眾急逃命

國際熱門新聞

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

餘震77次！幼兒園被震塌　50童午睡被活埋

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

泰語老師揭「KK園區」現況！

緬甸強震消息少　真相超無奈

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！　業者回應了

緬甸50座清真寺塌了　300人罹難慘況曝

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

即／緬甸強震「暴增至694死1670傷」

緬甸樓倒「4樓全埋」！地底傳出說話聲

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬甸斷層帶沉寂200年　專家：發生強震不意外

更多熱門

相關新聞

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，惡名昭彰的苗瓦迪「KK園區」據報有豬仔原先以為有機會趁亂逃出，但因距離震央逾800公里，未受地震波及，詐騙活動仍照常進行，令他難掩失望與無助。

緬甸強震千人亡！華僑打電話給家人「打不通」

緬甸強震千人亡！華僑打電話給家人「打不通」

曼谷大樓被震垮！專家分析：鬆餅式倒塌

曼谷大樓被震垮！專家分析：鬆餅式倒塌

泰人妻女星報平安曝強震現況　友家人「路上卡9小時」

泰人妻女星報平安曝強震現況　友家人「路上卡9小時」

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛路人

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛路人

關鍵字：

緬甸東南亞要聞地震曼德勒緬甸強震

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面