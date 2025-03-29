還原緬8.2強震恐怖場景！木橋來回狂晃20cm　富商嚇到趴地求生

▲8.2強震後，曼德勒有大量建築倒塌，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，震央位於曼德勒市（Mandalay，又稱瓦城）附近，震源深度10公里，導致大量建築倒塌，遠至泰國曼谷也能感受到劇烈震動。中國40歲的玉石商人朱國林（音譯）當時正在曼德勒地區旅行，親身感受到地震的威力，表示自己與朋友當時在一座木橋上感受到橋體劇烈晃動，讓人有「滑行」的錯覺，驚恐萬分。

據CNN報導，朱國林回憶，地震發生時，他與3名友人正在曼德勒的京橋（U Bein Bridge）上休息。起初，橋面僅發生輕微震動，因此他們也不以為意，不料晃動幅度隨後迅速增強，橋體來回搖擺了約20公分，嚇得他們4人立刻趴在橋面，緊貼木橋，試圖穩住身體，過程十分驚心動魄。

已在曼德勒生活了3年的朱國林，居住在當地聚集了許多華人的富裕社區「新曼德勒度假城」。他表示，自己從未在當地遇到這樣的事， 「我們都嚇壞了，我當時完全無法站立，彷彿身處一艘搖晃的船上。」朱國林指出，地震發生後，當地通訊不穩定，許多建築牆體出現裂縫，甚至有人害怕餘震不敢回家。他與朋友只能在路邊車內過夜，以策安全。

儘管曼德勒部分地區受損嚴重，但朱國林觀察，當地富裕地區的建築整體狀況較好，災情主要集中在市中心與老舊建築區。他表示，雖然這次地震讓人驚恐萬分，但當地秩序仍維持穩定，街道沒有陷入混亂。朱國林最後感嘆，希望曼德勒能盡快恢復正常生活，因為這座城市人口眾多，是緬甸的重要經濟樞紐， 「這裡住著很多人，我希望一切能夠盡快恢復，讓大家重建家園，回到正常生活。」目前，當局仍在統計傷亡與災損，救援工作持續進行中。