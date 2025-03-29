緬甸強震屋垮千人亡！台灣華僑聯絡家屬「電話打不通」：擔心死了

▲台灣新北市中和區號稱「緬甸街」的華新街上，來自緬甸的華僑受訪，稱擔憂待在緬甸曼德勒的家人。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣的緬甸華人社群近日籠罩在不安之中！3月28日，緬甸第二大城曼德勒附近發生芮氏規模8.2強震，當地房屋與橋梁等基礎設施嚴重倒塌受損，許多待在台灣的緬甸華僑難以與親屬取得聯繫，簡直是心急如焚。對此，台灣政府已向緬甸提出派遣救援隊的提議，但尚未收到回應。

根據《路透社》，緬甸政經局勢長期不穩，2021年軍政府透過軍事政變掌權後，當地消息的流通管道更遭到軍政府封鎖，許多在台緬甸華人擔憂緬甸當地的救災能力，憂心在緬甸當地受災的親友可能無法獲得及時援助。

來自緬甸的溫溫（Win Win，音譯）女士目前在新北市中和區被稱為「緬甸街」的華新街上一間餐館工作。她受訪時表示，自從地震發生後，她不斷透過社群媒體尋找家人的消息，然而今（29）日以來已無法聯繫上家人，讓她相當焦慮。

溫溫感嘆，「我們昨晚還有聯絡，但今天就完全聯繫不上了！電話也打不通，我真的很擔心他們的安危。」

▲緬甸曼德勒市（瓦城）災情嚴重。（圖／路透）

曼德勒是緬甸第二大城市，位於此次強震的震央附近，當地華僑社群規模龐大，許多人與台灣有著密切的聯繫。根據我中華民國外交部的說法，政府已經提出派遣救援隊的計畫，但尚未獲得緬甸方面的正式回應。

在「緬甸街」的另一家小吃店內，葉玉奈（Yee Yu Nai，音譯）女士則不斷瀏覽手機，關注家鄉災情。她表示，妹妹住在曼德勒，根據目前掌握到的消息，儘管老家的房屋結構完好，但周圍街道嚴重受損，「我知道他們的房子沒事，因為是新蓋的，但街道損毀得非常嚴重。」

台灣的緬甸華僑社群歷史可追溯至1949年國共內戰結束後，當時部分國軍敗退至緬甸，最終被迫撤離至台灣。此外，近年來也有一些人因緬甸政局動盪、反華情緒等因素而決定移居台灣。

據悉，緬甸的華人社群長期以來面臨歧視，特別是在1962年尼溫（General Ne Win）將軍掌權後。他禁止華人與外國人擁有土地，關閉華語學校，並曾煽動反華暴力。1967年，緬甸發生血腥的反華暴動，進一步加深了當地華人的困境。

由於緬甸局勢長期不穩，台灣的緬甸華人對當地的救災能力抱持懷疑態度。住在緬甸街的黃女士（為保護仍在緬甸的親屬安全，她要求只公開姓氏）表示，她最擔心的不是這場地震本身，而是緬甸政府對災民的救援是否能夠及時到位，她憂心表示，「我真的不覺得會有人來救他們。」