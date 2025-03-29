緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

文／香港01

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動，其中位處中緬邊境的瑞麗震感強烈，有房屋損毀，更傳出有民眾受傷。網路上有多段影片看到民眾在逃跑，磚瓦石塊掉落，也有影片可以看到大量的水突然傾洩而出沖到路邊的街道，民眾們慌忙逃跑，水退去後有民眾疑似倒臥街邊，救護車前往救治。

▼「水彈」擊中多名路人。（圖／翻攝微博）



據瑞麗當地居民明明向《香港01》記者說明，瑞麗市財富廣場有水塔傾倒，棚子倒塌，大量的水沖入街道，亦有磚瓦石塊掉落，目前官方未公布傷亡情況。

瑞麗居民明明透露，在地震發生時她在午休，發現是地震時以為自己還在做夢，她當時抱著小兒子跑下20樓，家中房間的燈掉落，部分物品碎裂，但家人都平安。自己大兒子就讀的小學今日宣布下午停課並稱「開學時間待定」，並要求所有住校生返家。

明明表示，不少瑞麗居民擔憂還有餘震，尤其是住在高樓的人。她的鄰居不少都已經打包好行李打算回農村的親朋好友家暫住。

明明表示，自己家住在20樓，物業表示電梯停止運行要等有關部門檢查後才能使用，「我們沒有地方可以去，爬20樓電梯回家也不現實，只能等電梯檢查完再回家。」

緬甸媒體指，此次地震在當地造成超過50人死亡、300人受傷。據了解，內媒報道指，雲南瑞麗有房屋受損、人員受傷。當地已組織救援人員集結，各項工作正在進行中。

【本文獲《香港01》授權轉載。】



▼路人被水彈打倒在地，緊急送醫。（圖／翻攝微博）

