　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

文／香港01

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動，其中位處中緬邊境的瑞麗震感強烈，有房屋損毀，更傳出有民眾受傷。網路上有多段影片看到民眾在逃跑，磚瓦石塊掉落，也有影片可以看到大量的水突然傾洩而出沖到路邊的街道，民眾們慌忙逃跑，水退去後有民眾疑似倒臥街邊，救護車前往救治。

▼「水彈」擊中多名路人。（圖／翻攝微博）

▲▼緬甸地震　雲南「天降水彈」沖倒一樓路人。（圖／翻攝微博）

據瑞麗當地居民明明向《香港01》記者說明，瑞麗市財富廣場有水塔傾倒，棚子倒塌，大量的水沖入街道，亦有磚瓦石塊掉落，目前官方未公布傷亡情況。

瑞麗居民明明透露，在地震發生時她在午休，發現是地震時以為自己還在做夢，她當時抱著小兒子跑下20樓，家中房間的燈掉落，部分物品碎裂，但家人都平安。自己大兒子就讀的小學今日宣布下午停課並稱「開學時間待定」，並要求所有住校生返家。

▲▼緬甸地震　雲南「天降水彈」沖倒一樓路人。（圖／翻攝微博）

明明表示，不少瑞麗居民擔憂還有餘震，尤其是住在高樓的人。她的鄰居不少都已經打包好行李打算回農村的親朋好友家暫住。

明明表示，自己家住在20樓，物業表示電梯停止運行要等有關部門檢查後才能使用，「我們沒有地方可以去，爬20樓電梯回家也不現實，只能等電梯檢查完再回家。」

緬甸媒體指，此次地震在當地造成超過50人死亡、300人受傷。據了解，內媒報道指，雲南瑞麗有房屋受損、人員受傷。當地已組織救援人員集結，各項工作正在進行中。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▼路人被水彈打倒在地，緊急送醫。（圖／翻攝微博）

▲▼緬甸地震　雲南「天降水彈」沖倒一樓路人。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝
19歲男步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌
曼谷大樓被震垮！專家分析3可能原因
曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車
北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準
快訊／樂天公布第二波談薪！　5人獲複數年約肯定
快訊／搶救柯文哲！　黃國昌衝北所：我就坐在門口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章

陸網紅「麵筋哥」病逝！神曲「我的烤麵筋」成絕響

中國伺服器大廠示警：輝達H20晶片可能短缺

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊赴各地災區

解放軍南海巡航　批菲律賓「拉攏域外國家」破壞和平

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章

陸網紅「麵筋哥」病逝！神曲「我的烤麵筋」成絕響

中國伺服器大廠示警：輝達H20晶片可能短缺

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊赴各地災區

解放軍南海巡航　批菲律賓「拉攏域外國家」破壞和平

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

OnlyFans女星閃婚！「年斬500處男」計畫不喊卡　為夫嚴守1底線

逃跑夢碎！緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝

陳建宏醫師推廣預防醫學「誓久久」　全台巡迴公益演講達499場

劉世芳批在野砍租屋補貼　「藍白不顧人民我們不必顧他的立委席位」

年度最爽！《夜魔俠：重生》五分鐘死命互毆　文森：我在漫威最開心的事

「金門購物嘉年華」盛大啟動熱鬧非凡　500項獎品等你來拿！

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

忽冷忽熱春季過敏大爆發！注意力降、疲勞增　醫師教三招應對

嘉義市義昌公園新地下停車場　全方位提升交通機能

19歲男響尾蛇步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌

緬甸7.7強震震央在首都　當地畫面曝光！

大陸熱門新聞

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人貨都沒了

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

「麵筋哥」病逝！神曲「烤麵筋」成絕響

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

陸介入調查　李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

陸包機馳援緬甸！救援醫療隊攜「無人機、衛星」

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

緬甸強震！陸官方：未收到中國公民死亡報告

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

全紅嬋滿18歲了！曾親吐成年最大心願

更多熱門

相關新聞

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

緬甸中部28日下午發生強震，甚至影響到國人愛去遊玩的泰國，目前正在曼谷旅遊的知名彩妝大師朱正生，也在第一時間向家人親友們報平安，他今（29日）一大早他分享，目前曼谷的交通已恢復正常，當地民眾生活照常。他還建議，近期要去曼谷的民眾要注意搭車的問題，另外要先上網去看飯店有沒有建築物結構安全認證。

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

以為4DX特效！英遊客看電影遇強震「狂搖」

以為4DX特效！英遊客看電影遇強震「狂搖」

緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：先生輕傷、太太受困倒塌建築中

緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：先生輕傷、太太受困倒塌建築中

關鍵字：

緬甸地震強震雲南瑞麗水塔

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面