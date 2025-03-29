曼谷大樓被震垮！專家分析3可能原因：結構失支撐引「鬆餅式倒塌」

▲泰國審計署辦公大樓在緬甸強震中倒塌，專家分析與這3大原因有關。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及，位於曼谷洽圖洽（Chatuchak）的審計署辦公大樓因不堪強震搖晃倒塌，多名工人被活埋瓦礫堆。泰國結構工程師協會主席艾蒙（Amorn Pimanmas）分析，大樓倒塌可能與柱樑結構受損、電梯井道崩塌及建築材料品質問題有關，但目前仍需進一步調查以確定真正原因。

據泰媒Thairath報導，艾蒙指出，倒塌可能發生的起點有3：第一，下層板的柱子在柱心部位斷裂，影響建築承重結構；第二，無樑樓蓋與上部柱子的節點發生垂直剪力破壞，導致建築抗震能力下降；第三，電梯井道可能發生崩塌，使得建築結構失去支撐，進而引發「鬆餅式倒塌」（Pancake Collapses）現象，即上層直接崩塌落到下層。

艾蒙進一步表示，地震引發的共振效應或許是導致這次倒塌的關鍵因素。曼谷地質屬於軟土層，當來自緬甸的遠距離地震波傳到曼谷時，可能因長周期震動影響，使高層建築產生劇烈晃動，進而導致結構受損。此外，電梯井內的起重機等設備在震動時可能對建築穩定性產生影響，這些因素需進一步檢驗。

除了結構設計，建築材料的品質也是調查重點。專家強調，混凝土與鋼筋的強度及韌性至關重要，尤其是所使用的鋼筋是否符合標準、是否能承受地震產生的應力，都將影響建築的抗震能力。當局目前已派遣專家團隊對倒塌建築進行材料檢測，以釐清是否有施工不良或材料缺陷。

目前，曼谷市政府已下令全面檢查市內高層建築的抗震結構，並對尚未倒塌但受損嚴重的建築進行安全評估。專家呼籲，政府應加強抗震建築規範，確保未來能有效降低類似災難帶來的生命財產損失。