陸網紅「麵筋哥」病逝！神曲「我的烤麵筋」成絕響

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅「麵筋哥」（程書林）傳出病逝，享年52歲，他的親友29日發文證實，麵筋哥因病重在河南鄭州與世長辭，因搶救無效離世，走時很安詳。

麵筋哥的親友在文中提到，麵筋哥用最堅強的毅力走完了人生中最後9個月，很勇敢，很樂觀，一生善良。麵筋哥因怕粉絲朋友們擔心，在生病中的影片沒有去做更新，麵筋哥更把對生活積極一面展示給大家，「他很堅強勇敢，每次與病魔抗爭著一路走來！」

▼「麵筋哥」的歌聲渾厚滄桑，唱出了小人物的悲喜。（圖／翻攝微博）



親友指出，麵筋哥普通草根出身，樸實平凡，熱愛音樂、生活，追逐夢想，在影片中也給大家帶來了很多的歡樂跟笑聲與陪伴，成長，就像麵筋哥的話，「即便是做一條鹹魚，一條卑微的鹹魚，我也要做一條有理想、有追求的鹹魚！」

親友說，草根出生的麵筋哥很堅強勵志，真誠樂觀，一生有很多挫折、崎嶇、波折，但敢於面對一切，「他有一顆熾熱善良的心，麵筋哥用他精彩的人生也鼓舞了大家！」

親友還說，若有條件，希望把麵筋哥的故事拍成一部電影，一生留在人間！

麵筋哥出生於河南，原本是一名農民，但因為有著音樂夢，成為了流浪歌手，一邊在各地演唱、一邊做著不同的工作養活自己，烤麵筋也是他曾經營過的一項生意。

▼「麵筋哥」曾短暫爆紅，但後來因合約問題消失在螢光幕前。（圖／翻攝微博）



2013年麵筋哥參加《東方衛視》的選秀節目《中國夢之聲》，在第三輪就遭到淘汰，沒有受到太大的關注。不過，一段他演唱的自創曲「烤麵筋」的影片，卻在2018年時在網路上爆紅，令他獲得了「麵筋哥」的外號，以及許多表演機會。

不過，麵筋哥爆紅後，卻遭遇了一系列突發狀況，包括合約糾紛、作品下架、全網封殺等，也導致他接不到工作，生活再度陷入困頓。

麵筋哥前年曾傳出罹癌，但當時所傳的是肺癌晚期，後來他親自拍影片否認，說自己確實住院近半年，動了六次手術，可是病情沒有外界所傳的嚴重，也不是晚期肺癌。

麵筋哥的親友去年證實，麵筋哥罹患肝癌晚期，正在ICU搶救中。從親友上傳的影片中可以看到，原本體型微胖的麵筋哥瘦成了皮包骨，人躺在床上，表情痛苦。

▼「麵筋哥」罹患肝癌，生前瘦成皮包骨。（圖／翻攝微博）

