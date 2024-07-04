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陸網紅「麵筋哥」驚傳癌末　6年前「吃飯吐血」就已肝硬化！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅「麵筋哥」程書林日前傳出罹患肝癌末期，正在ICU搶救，醫院已經發出病危通知，急需醫療費。最新消息指出，麵筋哥3日上午進行了肝臟移植手術，手術之前已經沒辦法說話，只能看著家人們流淚，後續的手術費尚未湊齊。

根據九派新聞報導，麵筋哥的弟弟2日表示，醫院已經找到了可移植的肝臟，能夠進行肝臟移植手術，但手術費跟住院費加起來還缺40萬（約170萬元新台幣）。

▼「麵筋哥」以自創曲「烤麵筋」爆紅。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

弟弟提到，哥哥2018年來到北京發展，當時有一定的知名度，跟同學合夥做帳號，也接了一些商演，「當時他們每個月給我們3000元（約1.2萬元新台幣），但後來一分錢也沒給。」

弟弟指出，「我哥哥沒有心眼，帳號控制權就在他的同學手上，他一個月也拿不了多少錢。」弟弟認為，哥哥當時就是被騙了。

弟弟說，2018年底，麵筋哥吃晚飯時突然吐血，去醫院檢查後，確診肝硬化，從此之後，就一直在治療，沒什麼接演出了。

麵筋哥的女友翟美傑提到，她2019年認識麵筋哥之後就一直陪著它治療，隔年麵筋哥再度吐血，病情惡化，兩人只好回到老家生活，回歸田園，在一片小荒地種菜，「支出很少，我們不花什麼錢，我這衣服都是好幾年前的，但生活很幸福的。」

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

今年5月，麵筋哥的身體狀況變差，翟美傑說，「我總是問他疼不疼，他不說，但我能感覺到他的痛苦。」翟美傑還說，麵筋哥開始頻繁外出，長時間泡在菜園里，「他想通過鍛鍊身體讓自己好起來，可這並不奏效。」

7月3日中午12時，麵筋哥被推進手術室，進行肝移植手術。杭州樹蘭醫院出具的病程記錄顯示，程書林肝硬化6年餘，嘔血4天，目前診斷為B型肝炎後肝硬化失代償期，肝衰竭，肝惡性腫瘤、肝性腦病等。

翟美傑指出，「我們偶爾會拍些短影片，但他已經過氣了，沒什麼人看。」前年，翟美傑與朋友合夥開公司直播帶貨，「我朋友出資，我和麵筋哥負責直播，公司一共就5個人，幹了一個月沒賣出什麼東西，就不幹了。公司雖沒有註銷，但早已沒有業務。」

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

弟弟強調，「後續治療費用還沒有湊上，我們已經借遍了，信用卡和花唄也都沒有額度了，真的沒有辦法了，才會在網路上求助。」

麵筋哥現年50歲，出生在河南省信陽市一個貧困的農村家庭，很早就結婚，育有5名孩子，原先是一名農民，但因為有著音樂夢，成為了流浪歌手，一邊在各地演唱、一邊做著不同的工作養活自己，烤麵筋是他曾經營過的一項生意。

2013年麵筋哥參加《東方衛視》的選秀節目《中國夢之聲》，在第三輪就遭到淘汰，沒有受到太大的關注。令人意外的是，一段他演唱的自創曲「烤麵筋」的影片，卻在2018年時在網路上突然爆紅，也讓他獲得了「麵筋哥」的外號，獲得許多表演機會。

不過，麵筋哥爆紅之後，卻遭遇了一系列突發狀況，包括合約糾紛、作品下架、全網封殺等，也導致他接不到工作，生活陷入困頓。

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

麵筋哥

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