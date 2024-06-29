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陸網紅「麵筋哥」驚傳癌末！　「暴瘦成皮包骨」躺ICU搶救中

▲「麵筋哥」在網路上爆紅的影片。

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅「麵筋哥」程書林2013年參加《中國夢之聲》演唱自創歌曲「烤麵筋」爆紅，近日傳出他在家暈倒，送醫後發現已肝癌晚期，正在ICU搶救中。

▼「麵筋哥」以自創歌曲「烤麵筋」爆紅。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

根據《四川觀察》報導，麵筋哥的家人29日在他的bilibili平台上發出影片，稱麵筋哥26日晚間9點突然在家暈倒，27日早上6點左右被送往ICU病房，醫生說是肝癌晚期，醫院已下了病危通知書。

麵筋哥的家人表示，他們會發出這支影片，是因為真的沒有辦法了，只想救救麵筋哥，希望大家能幫忙。

▼爆紅之後，「麵筋哥」獲得了許多表演機會。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

從影片中也可以發現，原本微胖的麵筋哥，現在變得非常消瘦，幾乎是到了皮包骨的狀態，並且人躺在床上，眼睛緊閉，似乎意識並不清楚。

麵筋哥現年50歲，出生在河南省信陽市一個貧困的農村家庭，很早就結婚，育有5名孩子，原先是一名農民，但因為有著音樂夢，成為了流浪歌手，一邊在各地演唱、一邊做著不同的工作養活自己，烤麵筋也是他曾經營過的一項生意。

2013年麵筋哥參加《東方衛視》的選秀節目《中國夢之聲》，在第三輪就遭到淘汰，沒有受到太大的關注。令人意外的是，一段他演唱的自創曲「烤麵筋」的影片，卻在2018年時在網路上突然爆紅，也讓他獲得了「麵筋哥」的外號，獲得許多表演機會。

不過，麵筋哥爆紅之後，卻遭遇了一系列突發狀況，包括合約糾紛、作品下架、全網封殺等，也導致他接不到工作，生活重新陷入困頓。

麵筋哥去年曾傳出罹癌，但當時所傳的是肺癌晚期，後來他親自拍影片否認，說自己確實住院近半年，動了六次手術，可是病情沒有外界所傳的嚴重，也不是晚期肺癌。

▼「麵筋哥」驚傳癌末，正在ICU搶救。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅「麵筋哥」肝癌末期　「爆瘦皮包骨」躺在ICU。（圖／翻攝微博）

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