埃及觀光潛水艇沉沒「6俄遊客喪命」　她悚憶海水灌入瞬間

▲2024年8月22日，辛巴達潛水艇一次水下行程的內部畫面。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

埃及一艘觀光潛水艇27日在濱海城鎮「胡爾加達」（Hurghada）外海沉沒，導致6名俄羅斯遊客身亡，其餘39名乘客及5名船員獲救。一名倖存者受訪時，也講述了意外發生瞬間，海水湧入的情況。

CNN與BBC等外媒報導，「辛巴達潛水艇」（Sindbad Submarines）經營的其中一艘觀光潛水艇，展開例行性的水下遊覽，載著遊客欣賞珊瑚礁美景，未料上午10時左右，在距離海岸1公里處發生意外。

紅海省省長哈納菲少將（Maj. Gen. Amr Hanafy）證實6名俄羅斯遊客喪命，其他所有遊客皆已獲救，但其中4人情況危急，目前正在當地醫院的加護病房接受治療。他表示，意外發生時一共有45名乘客，分別來自俄羅斯、印度、挪威、瑞典，另外還有5名埃及船員。

儘管尚不清楚意外原因，但一名倖存者接受俄媒採訪時透露，他們坐在座位上時，2個艙口被打開，海水也開始「湧入」，感覺像是潛水艇從固定裝置上掉落。據悉，潛水艇停放在一個漂浮平台上，而遊客是搭船抵達平台，才登上潛水艇。

▲2024年8月22日，辛巴達潛水艇的2艘觀光潛水艇，出現在海面上。（圖／路透）



未經證實的報導指出，潛水艇在水深20公尺處撞上礁石，導致內部失壓，才會釀成意外。哈納菲少將則表示，當局正在調查意外原因，但潛水艇持有有效操作許可證，艇長也具備必須的「科學證書」。

胡爾加達是埃及東部、紅海沿岸的熱門度假勝地，「辛巴達潛水艇」在當地聲譽良好，也有經驗豐富的專家團隊。根據官網，儘管水下遊覽行程，是在水下25公尺處停留40分鐘，但其艙體在芬蘭設計，能夠承受水下75公尺的水壓，最大程度地確保安全性與可靠性。如果遇到緊急狀況，也備有氧氣面罩及救生衣。