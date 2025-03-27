南海部隊陣亡將士未入忠烈祠！後裔陳情盼列春秋二祭：史實不能忘

▲南海部隊陣亡將士後裔到金門縣議員董森堡服務處陳情。（圖／記者林名揚翻攝）



記者許宥孺、林名揚／金門報導

曾駐紮於金門溪邊村、烏坵島等地的南海部隊反共救國軍，在早年國共對峙期間，曾於中國東南沿海一帶執行襲擾及敵後任務。然而，由於該部隊任務性質的低調與隱密，導致上千名為國捐軀的陣亡將士至今仍未入祀太武山忠烈祠，甚至連春秋二祭都未列名祭拜。為此，反共救國軍後裔王國棟等人，昨日前往金門縣議員董森堡服務處陳情，期盼能將「南海部隊反共救國軍」之名納入太武山春秋二祭的祭文中，以慰藉亡者在天之靈。

王國棟表示，其父王盛傳曾任南海部隊反共救國軍閩南司令，早年率領部隊駐紮金門溪邊村、烏坵等地，執行東南沿海的襲擾與敵後工作，部隊官兵在海上經歷生死，為國犧牲奉獻。據統計，曾投入各項戰事與工作的反共救國軍人數超過千人，目前已確認一百多名將士的軍籍資料，另有八百多名仍在等待資料認證。

▲反共救國軍的後代們盼能先將「南海部隊反共救國軍」陣亡將士之名，列入太武山春秋二祭的祭祀名單中。（圖／記者林名揚翻攝）

反共救國軍的後代們希望能先將「南海部隊反共救國軍」陣亡將士之名，列入太武山春秋二祭的祭祀名單中，未來再爭取將具體名冊入祀忠烈祠。王國棟強調，反共救國軍為國家所做的貢獻不應被遺忘，金門連兩岸和平超薦法會都已舉辦，這些真正為國犧牲的衛士卻在歷史上默默無聞，實在令人難以接受。

根據考證，反共救國軍早期以金門金湖鎮溪邊村為作戰訓練基地，成員在此地接受訓練並編組為建省反共救國軍總指揮部南海集訓總隊，簡稱南海部隊。

南海部隊甚至曾將總部設於金湖鎮溪邊村73號的鄭由整洋樓，統領反共救國軍（南海部隊）的司令官為王盛傳，知名中研院院士黃一農的父親也曾擔任南海部隊的特務隊長。由於該部隊任務的特殊性，使得將士們為國家奉獻的過往，長期以來鮮為人知。