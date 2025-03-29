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全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

▲台南正統鹿耳門聖母廟，「花火迎春系列活動」於國曆2月8日隆重登場，今年活動結合傳統民俗、宗教信仰與現代科技，帶來一場文化與祈福的盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟今年1月旅客人次為全台之冠。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月最強景點大洗牌，台南正統鹿耳門聖母廟奪冠，光1月份單月就高達377萬7000人次前往朝聖，其次是台南國華友愛商圈，新北市大都會公園緊追在後拿下第三名，第四名則是西門町商圈，前4名全是新入榜景點，去年最夯景點鹿港老街及周邊地區則退居第五名。

前瞻觀光政策研究室根據交通部觀光署統計分析，列出今(114)年1月全台前20大觀光遊憩區，最強景點再度洗牌，台南正統鹿耳門聖母廟光1月份就有377萬7000旅次，拿下冠軍；台南市國華友愛商圈則有278萬1371人次造訪，拿下第二名；第三名則是新北大都會公園，今年1月也吸引260萬人次。

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第四名則是西門町商圈，1月份也有244萬8624人次前往；第5名為去年冠軍的鹿港老街及周邊地區，雖退居第5，但也有225萬445人次前往旅遊，且比去年同期多。

▲▼全台前20大觀光遊憩區。（圖／前瞻觀光政策研究室）

▲全台前20大觀光遊憩區。（圖／前瞻觀光政策研究室）

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，今年1月份前20名的景點，有8個是新增景點，且包辦前4名，而去年的前20名景點，有10個持續入榜。此外，今年共有34個列入計算的新增景點，合計遊客量2342萬人次，佔總遊客數28.8%，比去年新景點旅客量15%多出不少，與地方政府積極找出旅客多但過往未列入計算的景點也有關係。

黃正聰指出，這兩年觀光遊憩據點旅客統計有新的趨勢，入榜的遊憩點都不是單一的景點，大多為商圈中心式景點，範圍涵蓋幾條街，旅次比較多。

黃正聰分析，今年1月旅次第一和第二名的景點都是台南市，除台南積極找出旅客多的新列入計算景點外，因今年1月恰逢春節，台南市的古都和傳統元素成為過年熱門旅遊地點，過往統計台南旅次大多為六都中第五或第六名，今年1月首度超車去年冠軍高雄，也成為今年1月全台旅客量最多的縣市。

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