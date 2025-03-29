跨域創新！雲林科技大學圓夢競賽　聚焦科技、永續與創業潛能

▲雲林科技大學2025年創新圓夢競賽暨作品展覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立雲林科技大學昨（28）日於雲泰廳舉辦第13屆「師生創新圓夢競賽」，展現學生豐富的創意與實作成果。該競賽旨在鼓勵學生運用創新思維，結合理論與實務，透過作品展示與辦理競賽，激發創業潛能。

「創新圓夢競賽」分為「新創產品類」與「商業服務類」兩大類，共有15組校內圓夢團隊參賽。為提升創夢團隊決賽表現，賽前特別安排簡報技能培訓，並邀請業界專家分享經驗與寶貴建議，強化學生的口語表達與簡報掌握能力，幫助參賽者在決賽當天更精準呈現作品亮點。

▲2025年創新圓夢競賽暨作品展覽，新創產品「A5鏟屎官的春天」作品發表。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次進入決賽的作品涵蓋多元創新商品與人工智慧應用服務，例如透過 AR 技術重現「樟湖社區觀光導覽」與歷史文化故事解說；以「LOVE FOOD, SHARE FOOD」為核心理念，設計解決食物浪費問題的線上平台；開發可調式環保衛生棉One Fit Pad及女性衛生杯Menstrual Clean Cup，提升舒適度與實用性。

▲2025年創新圓夢競賽暨作品展覽，新創產品「A12故事花園_Story_Garden」作品發表。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，還有團隊研究整合太陽能與海浪發電技術，以提升電力系統的創新與效率；設計智慧化、沉浸式演唱會互動道具，優化 Z 世代觀賞體驗；以及以茶渣製作生活小物，推廣「茶渣再利用」的環保概念。參賽作品充分展現學生運用創新思維發掘問題、發展設計解決方案，並結合軟硬體技術與數據分析激盪創意，將新興科技應用於生活之中，拓展更多可能性。

雲科大指出，決賽特別感謝 TMI 台灣創意工場投資長何明彥、財團法人音樂科技學院基金會執行長傅惠慧及3+2 設計整合有限公司謝易成總監，為參賽團隊提供寶貴的實務建議。雲科大強調，活動結束後，學校將持續提供補助與輔導，協助參賽團隊作品精進，並鼓勵積極參與國內外創新競賽，拓展視野，提升實戰經驗，讓創意持續發光發熱。

▲2025年創新圓夢競賽，TMI台灣創意工場何明彥投資長頒發人氣獎。（圖／記者游瓊華翻攝）