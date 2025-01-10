史上最久！中台灣元宵燈會登場　5萬小提燈2／8起免費發放

▲中台灣燈會登場，甜甜蛇小提燈也亮相，將從2月8日開始發放，每人限領一盞。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日至23日一連16天將於中央公園盛大登場，今年有全台首座仿身移動式展演主燈「女媧」，當中最受民眾關注的「甜甜蛇」小提燈預計超過5 萬盞，將從2月8日起開始發放，每日預計發放3000盞，每日下午3時30分開放排隊，4時準時發送，每人限領1盞，數量有限，發完為止。

台中市副市長鄭照新表示，中台灣元宵燈會是全台最大單一場域的地方型燈會，今年以「蛇現幸福」為題，取「實現」諧音，祝福大家蛇年心想事成，也代表台中幸福宜居城市藍圖逐一實現。燈會去年勇奪12項國際設計大獎，市府持續追求主燈設計突破，今年主燈設計以創世神話女神「女媧」為發想，傳說中「女媧」為人首蛇身、是以五色石補天的大地之母，此次以精細機械動態及滑輪結構打造擬人化主燈，蛇身匍匐爬行在中央公園，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，帶領民眾進入女媧造物的奇幻空間。

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▲中台灣燈會將從2月8日登場，展期16天創史上最長展期。（圖／記者游瓊華攝）



鄭照新說明，中台灣元宵燈會今年適逢25週年，今年將展出歷年來最長天數16天，集結市府5個局處，佈置9大燈區，除了觀旅局的精彩主燈，還有「城市綠洲」、「舌尖上的趣味」、「群蛇共舞」、「蛇麼玩意」燈區，及建設局「時空狂想曲」燈區、農業局「海洋奇幻冒險」燈區、教育局「蛇畫故事」燈區、民政局「樂in LOVE」燈區，無論白天或夜晚都超吸睛。