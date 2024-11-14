Straight A推動教育數位化！ARpedia AR互動繪本「手繪恐龍現身」

記者蘇晟彥／台北報導

Straight A晶盛科技 14日參展「2024臺灣教育科技展」，以ARpedia虛實互動式英文繪本作為主打，同時帶來旗下所代理的Quizizz、Padlet、Kahoot!、Goodnotes Classroom、e筆等多元化的教學應用軟體登場，同時在參展期間舉辦主題演講，邀請教師、學生「一起AI上課」。

▼Straight A 帶來各種教學應用軟體，同時舉辦主題演講邀請教師、學生「一起上課」。（圖／記者蘇晟彥攝）



在今年資訊月，Straight A帶來韓國教育出版「熊津教育集團」（Woongjin ThinkBig）的「ARpedia虛實互動式英文繪本」將傳統書本和圖卡結合AR互動技術，運用視覺與聽覺，打造身歷其境的故事體驗。在現場可以看到，學生可以自己將著色後的圖卡，透過AR技術呈現在螢幕上（下圖一為自己著色的恐龍；下圖二為掃描過後出現的恐龍），同時在繪本中也設計可以「透視」的影像，例如看到生物內部的構造等等，更加激發學童的求知慾。

晶盛科技總經理程應龍表示，晶盛與教育部「生生用平板」數位學習政策相配合，以普及硬體為基礎，將ARpedia的創新應用引入學校、偏鄉遠距教育、特殊教育和補教機構，實現「學習即遊戲，遊戲即學習」的理念，鼓勵孩子探索世界、培養自主學習的習慣，並激發他們的閱讀興趣與創意思維，期透過優質教材帶給學生獨特且高效的學習體驗。

除了之外，現場也可以體驗Quizizz、Padlet、Kahoot!、Goodnotes Classroom等教學應用程式，像是Quizizz就是屬於教師使用，可以在課堂上讓同學即時做練習；Padlet則類似班級間的電子布告欄，老師可以透過AI生成教學計畫，也可以在這裡公佈班級上的相關事項。

晶盛科技表示，由硬體設備到軟體內容，再到教育服務，為校園提供一站式的解決方案，建構完整的教育生態系統，晶盛亦深度參與政府的教育推動計畫，已投入生生用平板及中小學數位閱讀等計畫，並支持偏鄉教學發展。透過客製化的數位解決方案，有效提升教學效能，協助學生在多樣化的學習模式中獲得更廣闊的成長機會。

此外，展會期間每日在晶盛科技B530展區舉辦多場主題講座，探討AR革新英文學習體驗，以及各類教學軟體融入AI提升教學X學習力，11/15（五）還將於大會活動區「小小創意營/教案沙龍」帶來三場ARpedia互動繪本專場。

▼Quizizz。

▼Padlet-電子布告欄。