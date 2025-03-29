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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「創意私房」高級會員還有80人！　洪孟楷要求公布名單起訴拍攝者

▲▼洪孟楷 揭弊者保護法草案 立法院院會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

藝人黃子佼透過「創意私房」購買並持有2259部未成年人性影像，判刑8月；作家吳淡如指創意私房有80名高級會員，呼籲政府應公布名單。國民黨立委洪孟楷指出，被害者該保護、拍攝者該起訴、會員群該公布，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰。

洪孟楷指出，因為創意私房的案件起訴書新聞讓大家看到，過去有許多未成年、青年受到惡劣的犯行，所謂高級會員可以用錢指定犯罪，這是多麼可惡且無恥的事情。整體犯罪產業鏈，政府應該用國家之力，保護每位被害者、並讓參與其中的每個犯罪蟑螂都無法躲過法律的制裁。

洪孟楷提到，起訴書檢視了黃子佼硬碟裡的犯罪證據，都應該做後續的打擊，法務部應成立私房惡行打擊小組，以專人專業來鎖定整個犯罪產業鏈，保護被害者、也讓拍攝者、會員群都受應有制裁。

洪孟楷說，起訴書內容說，有許多影片是被害者手持學生證或個人資料，因此要有女性專人隱密的聯繫，追蹤了解現在狀況，讓其知道會獲得應有的保護及專業心理醫師的輔導，把被害者找出協助公訴，揪出是誰拍攝？是誰加害？整個過程必須非常專業且謹慎，關心被害者身心狀況。

「對於惡劣拍攝性侵者，就應當用最嚴厲的刑責起訴！」洪孟楷強調，2021年他就曾經因為韓國N號門事件而提案修正刑法222條，當時就預想可能有性侵過程用錄音錄影來盈利的惡劣犯行，因此加重處分。最輕七年以上；以創意私房為例，一案一罰，性侵錄影228次，就當228x7年=1596年牢期，犯罪者該在牢裡關一輩子到死。

「會員群以為錢是萬能，躲在鍵盤背後滿足獸慾，就是助長整個犯罪產業的滋生，每一位無論什麼強硬背景，應當追蹤起訴公佈」，洪孟楷喊話，買賣，是任何犯罪的源頭。政府要用很堅定的決心及行為告訴大眾，台灣不允許這樣的犯罪惡行。

洪孟楷強調，他無法想像被害者經過過去的犯行，現在什麼狀況？但應該要讓他們獲得最妥善的輔導跟照顧。在極度隱密下，專人、專業協助輔導。而犯罪者別以為時間久遠、可以逍遙法外，影片就是鐵證，正義也許遲到，但絕對不能不到。

「成立專責小組，保護被害者、起訴犯罪者、公布會員群，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰，還給台灣社會真正的公平正義！」，洪孟楷說，正義也許遲到，對不能不到，犯罪者關到死，會員群該公佈。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
 

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