創意私房「最變態陳老師」正面曝光　偷拍30童洗澡近日宣判

▲創意私房案中堪稱最變態的一名陳嫌原本是老師，利用教職偷拍女童。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

創意私房案中犯行最惡劣、被會員尊稱為「陳老師」陳姓男子，利用擔任教職期間，將女童帶回家洗澡，再以裝有針孔的寶特瓶偷拍孩子洗澡，時間長達9年，超過30個孩子受害。目前被收押在看守所的陳，今（17日）上午被押解出庭，正面長相首度曝光，見他平頭戴口罩，開庭結束後，跟律師頻頻交頭接耳，討論案情及刑期。

檢警當時查出，陳姓教師將微型攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

▲陳利用寶特瓶（右下）偷拍女學童洗澡畫面，受害人數高達30人。（圖／記者許權毅攝）



檢方去年偵結，涉犯刑法對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌，求處15年刑期。

陳今年2月時主張，已坦承全部犯行，亦有年邁患病之母親、年幼之稚子尚待扶養，希望交保後能盡力多籌款項，賠償被害人與扶養家人，法院裁定駁回，並延長羈押2月。今年4月，陳男主張已和3名被害人和解、全數賠償，希望自己可以在服刑前，陪伴幼女、年邁雙親，沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。

地院仍認為，考量被告犯罪數量多，刑期可能非短，加上陳嚴重危害多名少女身心，依目前訴訟程序仍認有羈押必要，裁定自4月13日起，延長羈押2月。

▲陳今日出庭後，與律師討論案件。（圖／記者許權毅攝）



陳的案件原已經審理完畢，原訂上月進行宣判，不過疑似有部分告訴人撤告，合議庭裁定再開辯論，今日再度進行審理，預計近日審結宣判。