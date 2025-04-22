黃子佼慘了！再被查出藏12少女「586部性影像」　北檢追加起訴

▲黃子佼再被查出無故持有12名少女性影像檔案，遭追加起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼因持有35名少女性影像多達2259個檔案，一審被判台北地院判刑8個月，現正上訴高院審理中，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔，裡面多為國小女童擺M字腿露出隱私部位的畫面，台北地檢署22日再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪部分追加起訴，併由高院審理。

黃子佼從2014年2月12日起，加入偷拍論壇「創意私房」成為會員，並開始購買下載未成年影像，還曾因檔案傳輸開啟問題，與身分不詳的論壇主辦人「老馬」私訊，因《兒童及少年性剝削防制條例》在2023年2月17日修正，任何人都不可無故持有未成年性影像，黃子佼因遭指控涉嫌性侵案，被檢警搜索查扣到存有大量非法影像的硬碟。

台北地院先前已將黃子佼在2023年2月17日《兒少性剝削防制條例》新法上路後，持續持有35名少女、2259個性影像檔案的罪刑，判處8個月，併科罰金新台幣10萬元，且不給緩刑，當時法院判決指出，檢方起訴的部分性影像，被拍攝對象身分不明、未報案，無法確認屬犯罪影像等理由，退回檢方重新調查。

檢察官再次清查後，認為當時「創意私房」販售相關性影像時，為了宣傳被拍攝者的真實性，會附上被害人穿著學校制服的照片，或是被害人社群網站截圖，甚至有影像提供者與被害人的交談紀錄，其中有被害人直接在對話中說自己「12歲」、「升小五」，另有小女生的Beetalk頁面顯示年僅10歲。

北檢認為，黃子佼從這些影像中少女青澀外表，以及相關個人資訊，足以判斷被害人未成年，卻仍無故持有這12人共586部性影像，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》，因犯行與犯罪時間前案相同，因此追加起訴，案件將併由高院審理。