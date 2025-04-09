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創意私房變態陳老師求交保！想陪爸媽女兒　法院打臉延押2月

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲創意私房變態狼師陳男求交保，遭法院裁定駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵破創意私房案，其中一名陳姓會員竟是補教老師，涉嫌於利用教職期間，將女學童帶回家洗澡並且以寶特瓶安裝針孔偷拍，時間長達9年，被害人數高達30人。陳前一次羈押期滿，以年邁母、幼女當理由求交保遭駁回，近日延押庭又再度主張，已經與3人達成和解，法院仍裁定延押。

檢警當時查，陳姓教師將微型攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

檢方去年偵結，涉犯刑法對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌，全案預計近日審理。

陳今年2月時主張，已坦承全部犯行，亦有年邁患病之母親、年幼之稚子尚待扶養，希望交保後能盡力多籌款項，賠償被害人與扶養家人，法院裁定駁回，並延長羈押2月。

這次，陳男主張已和3名被害人和解、全數賠償，希望自己可以在服刑前，陪伴幼女、年邁雙親，沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。

地院仍認為，考量被告犯罪數量多，刑期可能非短，加上陳嚴重危害多名少女身心，依目前訴訟程序仍認有羈押必要，裁定自13日起，延長羈押2月。

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