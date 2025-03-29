緬甸、泰國已逾150死！　美國預估「恐超過1萬人喪生」

▲曼谷興建中大樓倒塌仍有超過100人受困瓦礫堆中。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸中部28日中午12時50分發生規模7.7強震，震央深度僅10公里，造成中南半島嚴重災情，目前緬甸、泰國已累積超過150人死亡、數百人失蹤。根據美國地質調查所（USGS）則評估，光是緬甸的死亡人數恐怕就會超過1萬人。

根據CNN報導，這起地震是超過100年以來緬甸遭遇最強烈的一次，緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）指出，緬甸境內已有至少144人喪生，超過730人受傷。

▲目前緬甸死傷集中在首都奈比多。（圖／路透）



敏昂萊提到，目前多數死傷集中在首都奈比多（Naypyidaw），但由於部分偏遠地區電力與網路中斷，實際災情仍不明朗。

USGS在28日針對這起地震發布「紅色警報」，代表這起災難可能造成人數眾多的傷亡，以及嚴重的財產損失，預估光是緬甸的死亡人數恐怕會超過1萬人。

另外，泰國曼谷（Bangkok）副市長卡莫維吉（Tavida Kamolvej）表示，截至當地時間28日晚間10時，曼谷至少已有10人喪生、16人受傷。

另外在曼谷的丁登（Din Daeng）、邦素（Bang Sue）與洽圖洽（Chatuchak）三個工地，仍有超過100人受困瓦礫堆中，救援隊將持續搜索，但死傷人數恐再攀升。