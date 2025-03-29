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海外旅遊遇天災！快存「1號碼」可免費打　救助管道曝光

海外旅遊遭遇強震意外怎麼辦　準備3件事、2號碼迅速應變災厄

▲緬甸昂潘鎮一棟酒店崩塌變廢墟。（圖／翻攝自臉書／Moe Satt Maung）

文／CTWANT

緬甸於28日發生規模7.7的強震，震源深度僅10公里，屬於典型的淺層地震。目前當地傷亡情況仍待釐清，但地震影響波及至鄰近的泰國，曼谷傳出有一棟位於恰圖恰市集附近、尚在興建中的高樓因地震瞬間倒塌，塵煙滾滾，周邊路人發出驚叫聲。而如果國人在海外旅遊之際遭遇災厄的話該如何應對，住宅地震保險基金就在FB粉絲專頁發文提醒要做好3件事情，外交部領事事務局也建議民眾要記住2隻專為海外遭遇緊急救難需求時的聯絡專線。

住宅地震保險基金在FB粉絲專頁發文表示，在海外旅行時，除了熟悉當地交通與觀光資訊，也要將防災措施列入行程規劃。首先，抵達每個目的地時，應即查詢當地的緊急避難地點與路線，確認是否暢通，避免在災難發生時措手不及。此外，各國多設有天災警報系統與專屬防災APP，建議旅客可事先搜尋並下載。例如，外交部領事事務局推出的「旅外安全指南APP」，便提供各地安全警示與即時通報，對國人在海外旅行時尤其實用。

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海外旅遊遭遇強震意外怎麼辦　準備3件事、2號碼迅速應變災厄

▲旅遊防災要點。（圖／翻攝自FB）

除了熟悉當地避難資訊，出國時隨身攜帶一份緊急避難包，也是在異地自保的重要準備。該基金建議，避難包內容應以輕便、好收納為原則，物品包括瓶裝水、個人常用藥品、簡易醫療用品、牙刷牙膏、生理用品、雨衣與求生哨等。這些物品在突發災難時往往能發揮大作用，幫助旅客暫時應對困境。

若在海外不幸遇到急難事故，除了尋求當地警方或駐外館處協助，外交部領事事務局也提供兩條緊急聯絡專線。第一條是「旅外國人緊急服務專線」，電話為0800-085-095（諧音「你幫我、你救我」），此專線限台灣國內撥打，若需從海外撥打，則應加上當地國際冠碼，撥打方式為當地國國際碼＋886-800-085-095，需自付國際通話費用。

第二條為「旅外國人急難救助全球免付費專線」，電話為800-0885-0885（諧音「你幫幫我、你幫幫我」），目前僅適用於22個指定國家或地區，包括日本與泰國等台灣人旅遊熱門地。此專線需使用當地市話、公用電話或當地申請的行動電話撥打，才可免費通話，若以台灣門號撥打，則須自付國際漫遊費。

外交部領事事務局也在官方網站上表示，國人在國外遭逢急難事故，一時無法與駐外館處取得聯繫時，可以透過該上述2支專線電話向「外交部緊急聯絡中心」尋求協助。該專線電話係為國人在海外遭遇緊急危難時洽助之用，非涉海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效。倘有護照、簽證及文件證明等問題，請於上班時間撥打外交部領事事務局總機電話(02)2343-2888；外交部一般業務查詢，請於上班時間撥打外交部總機電話(02)2348-2999。

海外旅遊遭遇強震意外怎麼辦　準備3件事、2號碼迅速應變災厄

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