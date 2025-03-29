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曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

記者葉睿涵／編譯

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，震央位於曼德勒市（Mandalay，又稱瓦城）附近，震源深度10公里，影響範圍遍及周邊國家，遠至泰國曼谷也能感受到劇烈震動，部分建築受損甚至倒塌。其中，位於曼谷恰圖恰公園（Chatuchak Park）附近約30層高的泰國審計署辦公大樓發生崩塌，導致至少43名工人受困，當局正緊急展開救援行動。

▲▼緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）

▲泰國審計署辦公大樓在緬甸強震中被震垮。（圖／翻攝自X）

據泰媒The Thaiger報導，這場地震發生於當地下午1時30分，強烈震感引發曼谷市區恐慌，大批民眾逃往戶外躲避。現場畫面可見，審計署辦公大樓在地震倒塌後，一團巨大的塵土雲騰空而起，所幸7名工人及時逃出，但仍有逾40人被埋在瓦礫堆下。目前，泰國國家應急應變與救援中心（NERR）已派遣多支救援隊趕赴現場，努力搜尋生還者。

地震導致曼谷多棟建築結構受損，街道上散落大量瓦礫碎片，當局也緊急疏散多個地區的居民。清邁、芭達雅、普吉島等地也感受到震感，部分地區的基礎設施受損，通訊一度中斷。救援人員表示，由於建築損壞嚴重，搜救工作進展困難，NERR已部署專門的通訊設備，確保救援隊伍之間的協調暢通。

目前，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已召開緊急會議，指示相關部門全面評估災情，並統籌救援行動；政府也敦促居民保持警覺，以防範可能發生的餘震。此外，外界關注傳出曼谷一座新建塔樓可能倒塌的消息，但官方尚未確認，救援單位正在調查相關報告。這場強震波及範圍廣泛，緬甸、泰國及鄰近國家均傳出損害與人員傷亡。目前，曼谷是受創最嚴重的城市之一，但具體傷亡人數仍待進一步統計。

▼泰國審計署辦公大樓崩塌後，至少有43名員工受困瓦礫堆中。（圖／路透）

▲▼緬甸強震,曼谷興建中大樓倒塌仍有超過100人受困瓦礫堆中。（圖／路透）

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