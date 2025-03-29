　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

▲▼陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達。（圖／翻攝央視）

▲大陸救援隊已抵達緬甸。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，災情慘重。中國大陸的救援隊29日上午8時35分已抵達緬甸仰光，共有37名隊員及5噸醫療用品、帳篷、毛毯等物資。

這支救援隊是雲南的救援醫療隊，在強震發生之後就接到任務，與東方航空展開合作，連夜完成人員調配、救援物資裝載等工作。

▲▼陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達。（圖／翻攝央視）

除了37名隊員外，這支隊伍還攜帶了全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資共112套。

另據《央視新聞》報導，這支救援隊也是首支抵達緬甸的國際救援隊。

對於緬甸強震，大陸官方高度關注，大陸外交部發言人29日深夜表示，緬甸是中國的友好鄰邦，中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問，「我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園。」

▲▼陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達。（圖／翻攝央視）

大陸外交部發言人指出，地震發生後，中國駐緬甸使領館第一時間啓動應急機制併發布領事提醒，全面了解當地中國機構、企業和人員安全情況，目前尚未收到中國公民死亡的報告。

大陸外交部發言人強調，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」情誼，「我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。」

▲▼陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新一代小孩取名「都這22字」！　全場笑了：一家人上榜
快訊／台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　兒急報警
台北30年牛排館宣布插旗台中！　店址曝光
快訊／3縣市大雨特報！　下到晚上
震超大「丫頭剛好在曼谷」！洩現況：很多人不敢回家
韓男團取消泰國演出秒返韓！　挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶美嬌妻！車被開單才知「跟別人共享女友」

泰國審計署「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵急刪慶祝文

妹子160公分僅25公斤成紙片人　「我愛骨感還想再瘦」

緬甸強震！　雲南一高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶美嬌妻！車被開單才知「跟別人共享女友」

泰國審計署「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵急刪慶祝文

妹子160公分僅25公斤成紙片人　「我愛骨感還想再瘦」

緬甸強震！　雲南一高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝

黃國昌憂陳佩琪狀況出動太太陪伴　再籲北所讓柯文哲戒護就醫

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

丹寧裝絕配百年靈新錶　奧斯汀巴特勒率性不羈風格迷人

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

大罷免二階連署難度高　綠委示警：民進黨最該有危機意識

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

大陸熱門新聞

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

陸介入調查　李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

陸包機馳援緬甸！救援醫療隊攜「無人機、衛星」

緬甸強震！陸官方：未收到中國公民死亡報告

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

全紅嬋滿18歲了！曾親吐成年最大心願

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

160cm女僅25kg「愛骨感還想瘦」

緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了　預估傷亡非常嚴重

更多熱門

相關新聞

泰國震超大「丫頭剛好在曼谷」！

泰國震超大「丫頭剛好在曼谷」！

緬甸28日發生強震，連遠至約千公里外的泰國都能感受到搖晃、甚至傳出災情。因此，剛好前往泰國展開慶生之旅的丫頭（詹子晴）、郭書瑤等人的現況，格外令粉絲擔心。對此，丫頭28日深夜表示：「收到大家著急的訊息，感謝大家的關心，我們一切平安。」

海外旅遊遇天災！快存「1號碼」可免費打　救助管道曝光

海外旅遊遇天災！快存「1號碼」可免費打　救助管道曝光

川普喊助緬甸救災　前官員：援外系統支離破碎

川普喊助緬甸救災　前官員：援外系統支離破碎

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

關鍵字：

緬甸地震強震救援隊

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面