陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

▲大陸救援隊已抵達緬甸。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，災情慘重。中國大陸的救援隊29日上午8時35分已抵達緬甸仰光，共有37名隊員及5噸醫療用品、帳篷、毛毯等物資。

這支救援隊是雲南的救援醫療隊，在強震發生之後就接到任務，與東方航空展開合作，連夜完成人員調配、救援物資裝載等工作。

除了37名隊員外，這支隊伍還攜帶了全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資共112套。

另據《央視新聞》報導，這支救援隊也是首支抵達緬甸的國際救援隊。

對於緬甸強震，大陸官方高度關注，大陸外交部發言人29日深夜表示，緬甸是中國的友好鄰邦，中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問，「我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園。」

大陸外交部發言人指出，地震發生後，中國駐緬甸使領館第一時間啓動應急機制併發布領事提醒，全面了解當地中國機構、企業和人員安全情況，目前尚未收到中國公民死亡的報告。

大陸外交部發言人強調，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」情誼，「我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。」