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尋找80年前的一位青年！　北市中山堂「青年軍特展」紀念抗戰

▲▼青年軍成軍80周年特展暨系列活動。（圖／台北市感恩協進會提供）

軍武中心／台北報導

為紀念抗戰勝利80周年，台北市中山堂於3月28日至4月10日舉辦「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」。本次活動由台北市感恩協進會主辦，展出與青年軍有關的相關文物，同時也邀請多位青年學者教授，透過深入演講，帶領大家重回「大時代」。

▲▼青年軍成軍80周年特展暨系列活動。（圖／台北市感恩協進會提供）

台北市感恩協進會總幹事鍾蕾妮表示，這次展覽內容涵蓋青年軍從號召、抗戰、復員、第二次召募、國共內戰、保衛台灣到來台建設的各個階段，相關文物，主要是由中國青年軍協會和國民黨文化傳播委員會提供，希望透過圖文、實物展示及口述歷史影片，完整呈現青年軍的歷史貢獻。同時，活動也將尋找第一、第二期青年軍及其後代，讓他們與主辦單位聯絡，電話0925141913。

鍾蕾妮表示，至於專題講座方面，這次也特別邀請專研青年軍史的學者，包括楊維真、李君山和陳佑慎等教授主講，並設有「聊我知」時段，歡迎青年軍長輩及其後代報名參與，分享當年的故事。

鍾蕾妮表示，民國33年，抗戰進入關鍵時刻，蔣委員長以「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」為號召，激勵知識青年投筆從戎，青年軍第一期在抗戰期間抵禦外侮，第二期則歷經國共內戰，並隨國民政府遷台，創下「古寧頭大捷」、「登步島大捷」等輝煌戰績，貢獻不可抹滅，且在復員後，來台的青年軍成員又投入各行各業，為台灣的建設付出心力，才有今日的中華民國台澎金馬。

台北市感恩協進會也將舉辦記者會，時間是3月30日下午1點30分在台北市中山堂二樓第二展覽室舉行，內容包括青年軍軍歌演唱、貴賓致詞及現場導覽，歡迎有興趣的朋友一起參與。

▲▼青年軍成軍80周年特展暨系列活動。（圖／台北市感恩協進會提供）

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