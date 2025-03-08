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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補件還抄？藍罷團攤位教「拿回來自己抄就好」　小草直播全都錄

記者杜冠霖／台北報導

藍營罷團「走投無陸」鎖定罷免綠委張宏陸，但日前送件不合格份數多達896份，第一階段並未通過，而罷團緊急擺攤，兩天收集1746份補送給中選會。但卻發生意外插曲，一名小草直播主「貓草」也記錄到，7日在罷團攤位擔任麥克風手、穿著罷團背心的工作人員，教戰連署人員「寫錯的拿回來自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好，別浪費，前一天在北投的也很多」，連署人員則回應，「要很秘密，不能讓『那個』知道」然而，全部對話都被直播錄下，昨日晚間該直播主也緊急轉為私人影片。

藍營鎖定罷免張宏陸，但日前送件一階連署人數2510，符合規定人數1614，不合格份數多達896，其中居住期間不符者有404人、死亡180人。連署狀況相當慘烈。而藍營罷團6日啟動補件連署，兩天時間收集1746份，昨日補送給中選會。

對該連署，民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，國民黨黨工在新北透過仇恨動員發動惡罷，補件前連署站只見零星民眾，卻可以在短短幾天內交出上千份連署書，經過新北選委會查對後，果然發現死亡連署動輒破百份，每一案的不合格件數更將近破千。

高碩呈表示，過去7天補件期間，在樹林、鶯歌、土城的罷免站點只有零星民眾連署，甚至有數天根本沒有擺攤，卻能夠陸續又搜集千份連署書，他質疑連署書到底從何而來，民進黨也已告發惡意虛假連署，高碩呈呼籲國民黨切勿再以身試法，破壞台灣法治，消費往生者尊嚴。

然而，藍營罷團連署過程也發生意外插曲，一名直播主「貓草」也前往連署攤位，並透過全程直播紀錄7日上午擺攤過程。「貓草」為民眾黨支持者，頻道約5千多訂閱者，當中有上百部影片記錄民眾黨活動及支持者在土城外守候的狀況。

而「貓草」記錄到，罷團麥克風手正關心連署狀況，詢問罷團人員，「昨天到現在有沒有一千份？」工作人員否認，並表示，「而且前面都寫錯，一定會退回。」該麥克風手強調，「沒有的話太少了，寫錯的拿回來自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好，要想辦法，不然都浪費了。」

對於叮嚀，連署人員坦言，「自己抄要很秘密，不能讓『那個』知道。」該麥克風手隨後提醒要注意核對，「前一天在北投的也很多不對，昨天也跟他們說怎麼幫第二階段，結果這邊這麼慢，看了都很緊張。」對於連署人員讚嘆小草有效率，空戰能力強。該位麥克風手則回應，「我們小草都這樣，不是只有我，這些小草都是。」

相關對話在社群瘋傳，「貓草」也在昨天晚上緊急下架直播內容。對於罷團相關談話內容，高碩呈表示，國民黨為了跨過罷免民進黨公職第一階段的門檻，無所不用其極動員組織力量，不僅透過國民黨地方黨公職主動向民眾收受連署書，更疑似透過抄寫黨員名冊造假連署書。

高碩呈指出，罷團人員除了在接受廣播節目訪問時表示「曾遇到拿了填好資料的連署者，但是獨缺簽名，還要志工們簽名」，公然自證偽造簽名，昨日更在直播上教導罷免團體偽造文書，在直播中表示「寫錯沒關係，回去再抄就好」、「只要不要被抓到」，再再凸顯國民黨發動罷免以來造假成性，只為了反制希望重整國會的公民團體。

高碩呈強調，藍營已經踩到法律紅線，呼籲國民黨工停止惡罷行為，如此缺乏正當性的罷免行動，只會激怒台灣民主世代，讓更多人站出來支持罷免藍委，強化重整國會秩序的力量。

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