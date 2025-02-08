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「杜絕造謠歪風！」　藍青年軍今送交2836份罷免吳思瑤連署書

▲▼罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書 滿志剛 賴苡任 劉思吟 陳冠安 丁瑀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍營青年軍遞交罷免吳思瑤連署書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

藍營青年反制大罷免潮，發起罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶行動，該團隊日前已將罷免吳沛憶的提議書送交中選會，今（8日）團隊也在上午將罷免吳思瑤的提議書送交中選會。罷免吳思瑤領銜人賴苡任指出，今天送交的份數是2836份連署書。希望藉由此次的罷免活動，杜絕吳思瑤愛造謠的這種歪風，要讓國人知道，政治人物如果喜歡造謠，必將有一定的代價。

賴苡任8日與罷免「雙吳」團體成員滿志剛、劉思吟等人，到中選會送交2836份連署書。賴苡任指出，過去一個禮拜多組罷免團體也都來送件，過程中因為他們團隊人比較少，因此今天才送件，希望今天送交連署書一切順利，「支持我們的民眾久等了！」。

針對地方民眾對於罷免吳思瑤的反應，賴苡任指出，之前有些公民團體會笑他們沒有出來擺攤，但她相信很多擺攤畫面大家都會看到，地方民眾對於這件事情其實有非常多的反應，很多住在北投還有天母的居民、市民都跑來連署。

賴苡任說，雖然吳思瑤提出很多她的政績，但其實這部分跟她愛造謠沒有關係，吳思瑤愛造謠是造成台灣政治的一個亂象，吳思瑤就是讓整個民進黨現在都喜歡造謠，從助理、立法委員到行政院院長都喜歡造謠，他們造謠好像不用負責一樣，因此他們站出來罷免，就是要杜絕這種的歪風，要讓國人知道，政治人物如果喜歡造謠，必將有一定的代價。

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