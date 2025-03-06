罷免綠委不利！朱立倫認「責任在我」　藍青年軍：主席有給實質幫忙

▲罷免吳思瑤案今日補件2839份。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨青年發動罷免民進黨立委，但罷免案卻未達標，引發藍營內部質疑聲音，國民黨黨主席朱立倫昨日對此表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」；罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，這場戰役裡面，大家都很辛苦，相信能力越大責任就越大，朱立倫也有給大家一些實質的幫忙。

對於綠委罷免案一階均未過關，朱立倫5日在中常會時發表談話表示，整個罷免過程或有一些青年志工們努力，也許做得不令人滿意，但「責任都在我，不必怪任何青年志工」，且黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分，本周也會舉行記者會說明。

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」今（6日）前往中選會補件，對於朱立倫的談話，賴苡任指出，「我覺得在這場戰役裡面，大家都很辛苦，那我相信能力越大責任就越大」。

媒體問到，現在黨中央有比較介入幫忙了嗎？賴苡任回應，也不是介入，其實一直以來大家都知道他從黨中央出來，所以其實幫忙這件事情上，有很多人可以透過不同的身份，比如說黨中央很多人是他的好朋友，他們會以朋友的身份來幫助他。

媒體追問，朱立倫之後有沒有計劃找青年軍制定一些策略？賴苡任說，其實在過去這段時間一直都有聯絡。是否有什麼建議？賴苡任回，「有給一些實質的幫忙」。

