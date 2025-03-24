國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

記者劉昌松／台北報導

國民黨台南市黨部副主委莊占魁因「死亡連署案」，被依偽造文書等罪聲押禁見獲准，掀起政治波瀾，民進黨台北市議員劉耀仁24日下午到台北地檢署，指控發起罷免綠委吳憶沛的團體，提案送件文書中不但也出現上百名亡者提案，還有許多入籍未滿4個月的不合格選民，涉嫌偽造文書以及非法濫用個資等罪。

▲台北市議員劉耀仁(右起)、醫師羅浚晅告發綠委吳沛憶遭罷免案出現死亡連署。（圖／記者劉昌松攝）

劉耀仁指出，台北市中正萬華區在3年內已經有2場惡意罷免活動，之前國民黨市議員鍾小平領銜罷免林昶佐，當持充斥太多死亡連署、造假連署、重複連署，錯假率高得嚇人，當時以為雙方陣營會珍惜得來不易的罷選權益，不會亂搞。

至於這次罷免吳沛憶的提議人數2636人，傳出有108份是死亡連署，合格數1564份，劉耀仁說：「今天看來，真是姑息足以養奸，今年國民黨青年軍以及鍾小平領銜的罷免吳沛憶案，竟然有高達4成的錯假綠，除了之前的情況，還有激增一項，有涉籍未滿4個月的不合格連署。希望檢察官徹底追查，端正選風。」

陪同告發北市惡霸的醫師羅浚晅表示，這次罷免無關藍綠，任何人想行使憲法保障的參政權，都受保障的，這是德來不易的公民素養，實在忍不下去，其他35團、36團，風吹日曬之下，天天擺攤蒐集，說服人民參與罷免，特別有一小搓，屢勸不聽，因此要告發包括行使偽造私文書以及濫用侵害個資等罪責。