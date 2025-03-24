　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

記者劉昌松／台北報導

國民黨台南市黨部副主委莊占魁因「死亡連署案」，被依偽造文書等罪聲押禁見獲准，掀起政治波瀾，民進黨台北市議員劉耀仁24日下午到台北地檢署，指控發起罷免綠委吳憶沛的團體，提案送件文書中不但也出現上百名亡者提案，還有許多入籍未滿4個月的不合格選民，涉嫌偽造文書以及非法濫用個資等罪。

▲▼台北市議員劉耀仁、醫師羅浚晅告發提案罷免綠委吳沛憶的團體偽造文書，幽靈連署。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員劉耀仁(右起)、醫師羅浚晅告發綠委吳沛憶遭罷免案出現死亡連署。（圖／記者劉昌松攝）

劉耀仁指出，台北市中正萬華區在3年內已經有2場惡意罷免活動，之前國民黨市議員鍾小平領銜罷免林昶佐，當持充斥太多死亡連署、造假連署、重複連署，錯假率高得嚇人，當時以為雙方陣營會珍惜得來不易的罷選權益，不會亂搞。

至於這次罷免吳沛憶的提議人數2636人，傳出有108份是死亡連署，合格數1564份，劉耀仁說：「今天看來，真是姑息足以養奸，今年國民黨青年軍以及鍾小平領銜的罷免吳沛憶案，竟然有高達4成的錯假綠，除了之前的情況，還有激增一項，有涉籍未滿4個月的不合格連署。希望檢察官徹底追查，端正選風。」

陪同告發北市惡霸的醫師羅浚晅表示，這次罷免無關藍綠，任何人想行使憲法保障的參政權，都受保障的，這是德來不易的公民素養，實在忍不下去，其他35團、36團，風吹日曬之下，天天擺攤蒐集，說服人民參與罷免，特別有一小搓，屢勸不聽，因此要告發包括行使偽造私文書以及濫用侵害個資等罪責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兩地相距50m！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍
放棄鈦金屬材質？iPhone17 Pro「10項新設計」一次
直擊／蕭敬騰「信義區緊牽Summer」　霸氣喊：她是我老婆
快訊／承德路死亡車禍　騎士遭輾倒血泊慘死
醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任比較開心」挨轟　主辦人：哩洗勒
她被ChatGPT判斷「罹患血癌」不願相信！　醫院一檢查：是
金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！　主辦：他會來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南電鍍工廠工安意外！多人吸入性嗆傷　1人命危

都是大車輾騎士！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍　兩地點相距50m

台南水產直播業設「轉盤」遭控強迫消費　消保會回應了

機車騎士路口遇死刼！花蓮警加強取締違規　宣導內輪差盲點

淡水71歲伯開賓士上路！　疑「打個噴嚏」連撞停車格內10機車

惡師聯手霸凌國中學生！狠賞巴掌還粗口幹譙　1停聘3年1解聘

朝天宮媽祖神像遭網拍1.6萬！新北男誆「作客」騙走神尊下場曝

快訊／北投死亡車禍！承德路大貨車碰撞機車　騎士倒血泊慘死

台中鬧區賓士橫掃路邊13部機車　肇事女：嚇死我了

中央政府總預算遭大刪　監察院聲請釋憲！未來適時提暫時處分

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

快訊／台南電鍍工廠工安意外！多人吸入性嗆傷　1人命危

都是大車輾騎士！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍　兩地點相距50m

台南水產直播業設「轉盤」遭控強迫消費　消保會回應了

機車騎士路口遇死刼！花蓮警加強取締違規　宣導內輪差盲點

淡水71歲伯開賓士上路！　疑「打個噴嚏」連撞停車格內10機車

惡師聯手霸凌國中學生！狠賞巴掌還粗口幹譙　1停聘3年1解聘

朝天宮媽祖神像遭網拍1.6萬！新北男誆「作客」騙走神尊下場曝

快訊／北投死亡車禍！承德路大貨車碰撞機車　騎士倒血泊慘死

台中鬧區賓士橫掃路邊13部機車　肇事女：嚇死我了

中央政府總預算遭大刪　監察院聲請釋憲！未來適時提暫時處分

生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

快訊／台南電鍍工廠工安意外！多人吸入性嗆傷　1人命危

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！　全日本開第一槍

都是大車輾騎士！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍　兩地點相距50m

台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

汰舊換新優惠！雲林淘汰二行程機車最高補助3.6萬

台南水產直播業設「轉盤」遭控強迫消費　消保會回應了

【團結力量大】小孩拔河比賽家長一旁賣力應援好熱血！

社會熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

養生館藏性交易　網紅「恩姐」又被逮

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

即／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身

彰化女議員借派出所停車遭轟走　警局長要究責

橘子回台看牙　根管只做一次半夜訂機票

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

更多熱門

相關新聞

即／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身

即／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身

北市大安警分局24日證實，橫行台北東區綽號「捷運小甜甜」的一名中年女子又再度出沒，日前有網友透過社群軟體threads 發文指出：「我與朋友剛剛從明曜百貨出來莫名被攻擊，經過惡意踢人、吐口水，幸虧我們反應快沒被踢到，但朋友被口水噴到超級沒衛生」，呼籲民眾遠離該名行為詭異的中年女子。

羅智強稱台灣準戒嚴　賴清德接著要殲滅人民

羅智強稱台灣準戒嚴　賴清德接著要殲滅人民

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

藍委告發罷團「偽造連署」　卓冠廷轟做賊喊抓賊：會不會太不要臉

藍委告發罷團「偽造連署」　卓冠廷轟做賊喊抓賊：會不會太不要臉

休旅車撞路邊車駕駛開溜　正義哥追上去報警

休旅車撞路邊車駕駛開溜　正義哥追上去報警

關鍵字：

罷免連署死亡吳沛憶劉耀仁羅浚晅鍾小平青年軍影音

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面