嘉義縣食育健康力活動受矚目 　推廣食當季、吃在地觀念

▲ 嘉義縣113學年度國中小食育健康力童樂宴會 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府推動食育健康力政策，自籌經費專款補助非中央廚房學校午餐廚工人事費用，讓家長繳交的午餐費用盡量用在食材上，豐富學生午餐菜色及品質。

今28日在朴子國小舉辦「食育健康力童樂宴會」，結合朴子市國產豬肉食材及有機綠豆，供應孩子們最喜歡的夜市排餐，並透過「嘉義優鮮食育地圖」桌遊遊戲，培養「食當季、吃在地」的選食力，享受好好吃飯的喜悅氛圍。

教育處長李美華表示，健康的身心奠基於均衡的營養攝取，去年開始推動食育健康力計畫，結合在地農特產品推出食育地圖，提倡「吃當季、食當季」觀念，希望孩子用最單純的感恩心，面對土地、農民、食物，同時積極推動「嘉義優鮮」品牌。

教育處指出，除結合中央廚房改善偏鄉學校午餐外，更自籌經費，盡可能照顧一般地區孩子，讓家長共享嘉義進步的成果，同步提升學童營養午餐品質。

朴子國小李春輝校長感謝翁章梁縣長關注非央廚學校的困境及家長的沉重負擔，盼中央在午餐補助上能一視同仁，物價波動萬物齊漲，非央廚學校的孩子家長經濟負擔並不比偏鄉輕鬆，更注重教育現場一致性。

教育處今致贈學生食育地圖及兩用提袋作為兒童節禮物，朴子國小為鼓勵模範兒童及過去一年獲得全國獎項名次的學生，以室外宴席舉辦模範英雄宴，體驗共食同樂的喜悅，帶領學子走出教室品嚐在地美食。